Análisis: El Bayern deja escapar una amplia victoria en el Bernabéu... 60 minutos que ponen de manifiesto la debilidad del Real Madrid

El Bayern de Múnich silenció el estadio Santiago Bernabéu tras dominar el partido de principio a fin, salvo en los últimos 30 minutos, y se llevó una merecida victoria (2-1), dando un paso más hacia las semifinales de la Liga de Campeones.

El Real Madrid, liderado por Álvaro Arbeloa, se mostró totalmente incapaz de hacer frente al Bayern de Múnich, dirigido por Vincent Kompany, durante la mayor parte del encuentro, y el equipo bávaro podría haberse llevado una victoria abultada antes del partido de vuelta.

El partido de vuelta entre el Bayern de Múnich y el Real Madrid se disputará en el Allianz Arena el próximo miércoles, para decidir quién se clasifica para las semifinales de la Liga de Campeones.

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