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Ryan Tolmich

Traducido por

Americanos en el extranjero: el centrocampista de la USMNT Sebastian Berhalter impresiona con una asistencia en su debut con el Middlesbrough mientras Ricardo Pepi y el PSV sufren

Analysis
USA
FEATURES
Middlesbrough
Championship
PSV Eindhoven
Eredivisie
S. Berhalter
M. Arfsten
R. Pepi

GOAL repasa las principales conclusiones de los estadounidenses que juegan en Europa, incluida un debut destacado.

Mientras la mayoría de las grandes estrellas del fútbol estadounidense siguen esperando a que empiecen sus temporadas, varios veteranos del Mundial entraron en acción este fin de semana. El gran titular del fin de semana fue un debut sensacional, uno que da un poco de impulso al nuevo equipo favorito de Estados Unidos de cara al inicio de su temporada.

Los nuevos fichajes Sebastian Berhalter y Max Arfsten dejaron su huella de inmediato en el Middlesbrough, con el primero asistiendo en el gol decisivo en el primer partido del dúo con el club. Como resultado, el Boro arranca con una victoria en la Copa de la EFL para abrir la campaña, con Berhalter y Arfsten marcando el tono con una primera impresión perfecta en su nueva casa.

Sin embargo, no todo fue perfecto. Tanto Ricardo Pepi como Diego Kochen vivieron días complicados en sus respectivas ligas, que también ya han echado a andar. Mientras que el segundo puede esperar un periodo de adaptación, el difícil arranque del club del primero está generando preocupación apenas unos días después del comienzo de la temporada.

GOAL repasa las principales conclusiones de los Americanos en el extranjero de este fin de semana.

  • Middlesbrough v Wrexham - Carabao Cup First RoundGetty Images Sport

    Debuta en el Boro

    Un tuit de un aficionado del Middlesbrough se hizo semi-viral este fin de semana. En él, el aficionado se refirió a Berhalter como «j***damente mostaza». Una publicación posterior aclaró que «mostaza» era bueno, algo que encaja teniendo en cuenta la primera impresión que dejó Berhalter.

    Esa primera impresión estuvo marcada por la asistencia de Berhalter, que le dio al Boro una victoria por 1-0 sobre el Wrexham de Ryan Reynolds y Rob McElhenney en la Carabao Cup. La asistencia se benefició mucho del remate de Will Lankshear, pero no fue la única aportación de Berhalter. Creó más ocasiones, cuatro, que cualquier otro jugador sobre el campo. Hizo dos entradas, dos intercepciones y 11 pases al último tercio. También puso centro tras centro y, aunque no siempre encontraron destinatario, Berhalter mostró su capacidad para golpear el balón y generar peligro, que es por lo que el Boro lo fichó.

    El club también fichó a Arfsten, que debutó. Como lateral izquierdo titular, la ya exestrella del Columbus Crew jugó 67 minutos y se vio obligado a defender mucho en su lado del campo. No fue perfecto, pero sí lo bastante sólido, ya que el Wrexham nunca logró abrirse paso.

    Con Aidan Morris previsto de vuelta pronto, existe la posibilidad de que los tres estadounidenses sean piezas clave para el Boro esta temporada y, si Berhalter, en particular, mantiene este nivel, el club tendrá buenas sensaciones de cara a su campaña en la Championship.

    • Anuncios
  • imago-sport-1080475549.jpgGonzales Photo

    Duro día para Kochen y Lyngby

    Kochen disputó este fin de semana su tercer partido consecutivo como titular. Sin embargo, volvió a ser otro encuentro complicado para el guardameta de 20 años.

    Este verano, Kochen salió cedido al Lyngby, un club que le daría los minutos que el Barcelona nunca pudo ofrecerle. Sin embargo, tras tres partidos, el Lyngby sigue sin conocer la victoria. El último fue una derrota por 2-0 ante el Randers, un partido que prolongó la desafortunada racha del Lyngby, que ha encajado varios goles en todos los encuentros disputados hasta ahora esta temporada.

    Siendo realistas, los resultados no son una sorpresa. El Lyngby está en su primera temporada en la máxima categoría de Dinamarca, lo que significa que habrá evidentes dificultades de adaptación. Lo mismo puede decirse del guardameta, que, con solo 20 años, aún tiene mucho margen de crecimiento. La esperanza es que esa evolución se produzca a lo largo de esta temporada, y eso se aplica tanto al jugador como al club tras un difícil inicio de campaña.


  • imago-sport-1080802640.jpgANP

    ¿Hay motivos para preocuparse por Pepi y el PSV?

    Pepi fue peligroso en el estreno del PSV en la Eredivisie. Tocó más balones en el área que cualquier otro jugador sobre el campo. También fue el que más disparó. Sin embargo, no hubo gol al final, algo que explica en parte por qué el PSV terminó cediendo un decepcionante empate.

    Después de ponerse 2-1 en el minuto 74, el PSV dejó escapar el partido en los instantes finales y encajó el tanto del empate en el 92' en el 2-2 del sábado ante el Fortuna Sittard. Como resultado, el PSV se dejó puntos en el arranque de la defensa de su título de la Eredivisie, una defensa que comenzó con una actuación bastante poco inspirada.

    Fue un partido frustrante para Pepi, en particular. En cierto modo, estuvo bien controlado, limitado a solo 17 toques. Aun así, casi la mitad de esos toques fueron en el área, mientras Pepi merodeaba y esperaba su gran momento. No llegó. De sus cuatro disparos, solo uno obligó a una parada.

    La situación mejorará para Pepi y el PSV, que no pudieron contar con el otro estadounidense del equipo, Sergino Dest, debido a una sanción arrastrada de la temporada pasada. Sin embargo, después de perder la Supercopa por 4-0 ante el AZ Alkmaar, hay preocupación en Eindhoven, y esa preocupación seguirá ahí hasta que el PSV se parezca un poco más al equipo que vimos la temporada pasada.

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  • Celtic v AC Milan - Pre-Season FriendlyGetty Images Sport

    La defensa estadounidense lleva al Celtic a una gran victoria

    El Celtic abrió la temporada el lunes con una victoria por 1-0 ante el Dundee inusualmente discreta. Sin embargo, este fin de semana, el campeón de Escocia volvió a mostrar su mejor versión con un triunfo contundente en su segundo partido.

    El Celtic arrolló al Kilmarnock por 5-1 el sábado para sumar seis puntos de seis en este arranque de temporada. Desde una perspectiva estadounidense, el veterano del Mundial Auston Trusty fue titular y jugó los 90 minutos. Más destacado aún, Cameron Carter-Vickers comenzó a su lado y disputó los 90 minutos por segunda vez en menos de una semana, después de perderse casi toda la temporada pasada por lesión. Esa lesión impidió que el defensa de 28 años aspirara a estar en el Mundial, pero, apenas unos días después del inicio de la nueva temporada, Carter-Vickers parece haber recuperado plenamente la forma física.

    Eso son buenas noticias para el Celtic, que parece dispuesto a apoyarse mucho en su pareja defensiva estadounidense esta temporada.