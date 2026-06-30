Álvaro Fidalgo, Julián Quiñones y Edson Álvarez lideran a México ante Ecuador: cinco claves para el partido de dieciseisavos del Mundial de «El Tri»

En 2002, Ecuador debutaba en un Mundial. Bajo la dirección del colombiano Hernán Darío «Bolillo» Gómez, La Tri perdió 2-1 ante México en el Sapporo Dome, con Javier «Vasco» Aguirre en el banquillo rival.

El encuentro tuvo un hilo conductor familiar. Varios ecuatorianos llegaban con experiencia en el fútbol mexicano: Álex Aguinaga, entonces en Necaxa, Agustín Delgado, Iván Hurtado, Nicolás Asencio, Iván Kaviedes, Edwin Tenorio y Giovanny Espinoza.

Veinticuatro años después, la conexión sigue viva: Enner Valencia, Pedro Vite, Jackson Porozo, Félix Torres y Jordy Caicedo mantienen lazos con el fútbol mexicano.

México no se enfrentará a un rival desconocido: Ecuador llega a la Ciudad de México consciente de lo que representa “El Tri”, del peso del Azteca y de lo que está en juego. Será un duelo entre dos equipos que se conocen bien, con un lugar en octavos de final en disputa.

Estas son las cinco claves de GOAL para el duelo en Ciudad de México.