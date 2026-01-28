Arbeloa, quien reemplazó a Xabi Alonso a principios de este mes, ha sido reconocido por revitalizar la atmósfera y motivación del equipo en el corto tiempo desde que asumió el cargo y considera a Bellingham como una parte fundamental del futuro del Real Madrid. "Jude ha demostrado consistentemente sus cualidades como futbolista, su técnica, su liderazgo, su personalidad y carácter," comentó Arbeloa recientemente. El entrenador también ha señalado que el compromiso del internacional inglés en los entrenamientos es "tremendo" y habla de su mentalidad ganadora.

Pero desde que asumió el mando, Arbeloa ha hecho una observación reveladora y le ha dicho a Bellingham que se tome las cosas con más calma durante los entrenamientos y en los partidos para conservar su energía y, potencialmente, prolongar su carrera.