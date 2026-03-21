Álvaro Arbeloa se pronuncia sobre las convocatorias internacionales de Kylian Mbappé y Jude Bellingham, a pesar de las dudas sobre la forma física de los dos jugadores del Real Madrid

El Real Madrid se ha visto con una plantilla muy mermada últimamente, ya que Mbappé se recupera de una lesión de rodilla y Bellingham sufre problemas en los isquiotibiales. A pesar de estas preocupaciones físicas, ambos jugadores han sido convocados por Francia e Inglaterra, respectivamente, para la próxima concentración internacional.

La decisión de permitir que las estrellas viajen ha suscitado debate en Madrid, sobre todo teniendo en cuenta el agotador calendario nacional que se avecina. Sin embargo, Arbeloa no se inmuta y sugiere que la participación de jugadores de talla mundial en el fútbol internacional es algo inevitable que el club acepta plenamente.