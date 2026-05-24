Álvaro Arbeloa rinde homenaje al «extraordinario» Kylian Mbappé tras dejar el cargo de entrenador del Real Madrid

Mbappé no fue el único que reconoció la influencia de Arbeloa en su breve paso como entrenador. Varias figuras del vestuario usaron las redes para despedir a quien asumió el cargo en un momento convulso.

Antonio Rüdiger le agradeció rápidamente: «Gracias por tu apoyo. Te deseo lo mejor a ti y a tu familia». El técnico español respondió llamándolo «mi guerrero».

Jude Bellingham le dedicó un breve pero respetuoso «Gracias, señor», y el técnico saliente respondió con un mensaje extenso en el que lo definió como «un líder nato, un profesional excepcional, un futbolista de talla mundial y una persona maravillosa».