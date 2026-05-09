Álvaro Arbeloa reacciona a la imagen de Kylian Mbappé riendo al salir del entrenamiento del Real Madrid y le piden sin rodeos su opinión sobre José Mourinho

La tensión ha crecido en el Real Madrid tras dos altercados en el campo de entrenamiento de Valdebebas en 48 horas. A pesar de los incidentes, se vio a Mbappé salir del complejo riendo, lo que generó debate en redes sociales.

Algunos aficionados criticaron la imagen, dada la tensión en la plantilla. Todo se originó en dos enfrentamientos entre compañeros: uno entre Fede Valverde y Aurélien Tchouameni, y otro al día siguiente. Según los informes, Valverde tuvo que ir al hospital para que le pusieran puntos de sutura en un corte.