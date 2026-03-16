AFP
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Álvaro Arbeloa ofrece información sobre el estado físico de Jude Bellingham y Kylian Mbappé, ahora que ambos se reincorporan a la convocatoria del Real Madrid para el desplazamiento a Manchester City
Mbappé y Bellingham, un refuerzo para el Madrid
Mbappé ha vuelto a los entrenamientos con el Real Madrid tras recuperarse de un esguince en la rodilla izquierda que le mantuvo fuera de los últimos partidos del club. Por su parte, Bellingham también ha reanudado los entrenamientos tras una lesión en el tendón de la corva de la pierna izquierda, que le obligó a pasar por un periodo de rehabilitación.
El delantero francés ha seguido un plan de tratamiento conservador durante las últimas tres semanas para evitar una intervención quirúrgica en la rodilla. Su regreso supone un cambio táctico significativo para los blancos, aunque no sea titular en el partido de vuelta de los octavos de final contra el City. Arbeloa señaló que Mbappé «nos aporta cualidades diferentes, pero si hay algo que tiene es que es muy inteligente. Así que estoy deseando tenerlo en el campo y poder disfrutar de sus goles».
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Arbeloa descarta las «vacas sagradas» a la hora de elegir la plantilla
A pesar del regreso de estrellas consagradas, Arbeloa no dudó en defender su política de selección, que últimamente ha apostado por los jóvenes talentos. Insistió en que la reputación no garantiza un puesto en el once inicial del Bernabéu. «No he tenido la sensación de tener ninguna "vaca sagrada". Jugadores como [Federico] Valverde, Vinicius y [Aurelien] Tchouameni se han ganado los minutos que han disputado, nada más. Los jugadores de la cantera están jugando muy bien y creo que tienen mucho talento», afirmó el exdefensa.
Con el regreso de más titulares al estado físico óptimo, Arbeloa se enfrenta a un dilema de alineación, pero es uno que acoge con agrado ahora que la temporada llega a su punto álgido. Añadió: «Cuando los jugadores se recuperen, tendré muchas opciones, y mi idea es elegir a los once jugadores más adecuados para cada partido».
Cómo defenderse de la amenaza de Haaland
Aunque gran parte de la atención se centró en el ataque del Madrid, Arbeloa también se refirió al reto defensivo que supone frenar a Erling Haaland. En la primera parte del partido de la semana pasada, que terminó con una victoria por 3-0 en el Santiago Bernabéu, el noruego se mantuvo a raya, y el entrenador insinuó que podría seguir con la misma estrategia defensiva. «Tenemos que defender a Erling, y es muy alto, pero [Arda] Güler lo hizo muy bien, y mañana veremos si podemos repetir eso», comentó, reconociendo la tarea que les espera en el Etihad.
Arbeloa también se tomó un momento para elogiar a Federico Valverde, autor de un hat-trick en el partido de ida. El uruguayo se ha convertido en indispensable en el centro del campo, y es poco probable que su papel cambie independientemente de quién regrese a la alineación. Arbeloa confirmó: «Está en su mejor momento y tiene libertad de movimiento, y cuando Mbappé y Bellingham estén disponibles, seguirá siendo así».
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Centrado exclusivamente en la tarea que tiene entre manos
Cuando se le preguntó por su futuro y la presión que conlleva el puesto de entrenador del Real Madrid, Arbeloa se mostró desafiante. Insistió en que afronta su mandato con una perspectiva a largo plazo, a pesar de la inestabilidad del cargo. «Es lo último en lo que pienso. Ni siquiera pienso en ello. Lo único que me preocupa es el partido de mañana y que la afición del Real Madrid esté tan ilusionada como creo que lo está ahora. No me preocupa cuánto tiempo esté en este puesto. Entreno como si llevara aquí 15 años y me quedaran otros 15, así que seguiré así», afirmó.
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