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Real Madrid CF v Getafe CF - LaLiga EA SportsGetty Images Sport
Donny Afroni

Traducido por

Álvaro Arbeloa lanza una indirecta a su «amigo» Carlo Ancelotti después de que Vinicius Junior regresara al Real Madrid «cansado» tras su convocatoria con la selección brasileña

Álvaro Arbeloa
Real Madrid
Mallorca
Primera División
Vinicius Junior
C. Ancelotti

El entrenador del Real Madrid, Álvaro Arbeloa, ha lanzado una pulla a su predecesor y «amigo» Carlo Ancelotti en relación con la gestión de la carga de trabajo de Vinicius Junior. La superestrella brasileña disputó todos y cada uno de los minutos de los recientes partidos internacionales de su selección y regresó agotado tras un calendario agotador en Estados Unidos, lo que pone en duda su disponibilidad para el próximo partido de La Liga.

  • Vinicius jugó más de 150 minutos

    El estado físico de Vinicius se ha convertido en una de las principales preocupaciones del Real Madrid tras el parón internacional. El extremo tuvo una participación destacada con Brasil, ya que disputó los 90 minutos completos en la derrota ante Francia y jugó otros 67 minutos contra Croacia. Arbeloa reconoció que el jugador está notando el cansancio acumulado por los minutos jugados recientemente, y no ocultó sus sentimientos al hablar de la disponibilidad del jugador para el próximo partido contra el Mallorca.

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  • Vinicius arbeloaGetty Images

    Arbeloa cuestiona la rotación de Ancelotti

    En una rueda de prensa, Arbeloa lanzó una sutil crítica a la forma en que Ancelotti ha gestionado la carga de trabajo de la estrella. «Está cansado porque mi amigo Carlo no le ha dado mucho descanso, lo cual es normal», declaró Arbeloa a los periodistas durante la rueda de prensa. «Las exigencias en el Real Madrid y en Brasil son enormes. Vini tiene una gran carga de partidos. No ha parado ni un solo día, y hoy veremos cómo está y luego decidiremos».

  • Militão, un refuerzo para la recta final del campeonato

    Hubo más noticias positivas en cuanto a las lesiones de Eder Militão. El defensa brasileño ha vuelto a entrenar con éxito durante el parón y está a punto de reincorporarse al primer equipo por primera vez desde diciembre. «Cuando está en forma, es el mejor central del mundo», afirmó Arbeloa. «Da la sensación de que hay dos jugadores cuando él está en el campo. Es inteligente, un líder y un jugador decisivo. Estoy muy contento con su regreso».

  • Rodrygo Vinicius JuniorGetty Images

    No hay margen para el error en la caza de trofeos

    El Madrid se encuentra actualmente a cuatro puntos del líder, el Barcelona, en la clasificación de La Liga, a falta de nueve jornadas para el final. Tras una sólida racha de cinco victorias consecutivas antes del parón, la presión es máxima para mantener el impulso frente a un Mallorca en horas bajas que lucha por mantenerse en la máxima categoría desde los puestos de descenso.

    «Tenemos nueve finales en La Liga, y ya no tenemos margen de error en ninguna competición, ni en La Liga ni en la Champions», añadió Arbeloa. «Solo pensamos en el Mallorca. Es un partido muy difícil, y la situación actual me ha puesto las alarmas en rojo. Cuando llega la primavera, el Real Madrid da lo mejor de sí mismo».

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