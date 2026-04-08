Álvaro Arbeloa hace unas declaraciones contundentes tras la derrota del Real Madrid en la Liga de Campeones

En declaraciones a la prensa tras el partido, Arbeloa insistió en que aún no está todo perdido. «Seguimos muy vivos en la lucha, ya que solo estamos a un gol de distancia».

«Somos capaces de ganar en cualquier campo; ya lo hemos demostrado», continuó Arbeloa, quien volvió a destacar la importancia del gol del empate. «Una desventaja de 0-2 es muy difícil de remontar».