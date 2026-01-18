Álvaro Arbeloa se enfurece con los aficionados del Real Madrid por corear contra el presidente del club, Florentino Pérez, mientras los jugadores estrella también eran abucheados

Xabi Alonso fue relevado de sus funciones como entrenador del Real Madrid a principios de la semana después de supervisar una derrota por 3-2 ante el rival Barcelona en la Supercopa de España el fin de semana pasado. Raphinha y Robert Lewandowski anotaron en la primera mitad para los Blaugrana, pero Los Blancos se fueron al descanso igualados con los líderes de La Liga tras rápidos goles de Vinicius Junior y Gonzalo García.

Sin embargo, el Real Madrid no pudo aprovechar los goles de Vinicius y García, ya que Raphinha anotó su segundo gol y el tercero para el Barcelona en el minuto 73, y a pesar de una tarjeta roja tardía para Frenkie de Jong, el equipo de Hansi Flick aguantó para asegurar la Supercopa por segunda temporada consecutiva.

La derrota en Arabia Saudita le costó a Alonso su trabajo al mando del Bernabéu, con un comunicado emitido el lunes pasado que decía: "El Real Madrid C. F. desea anunciar que, de mutuo acuerdo entre el club y Xabi Alonso, se ha decidido poner fin a su etapa como entrenador del primer equipo.

"Xabi Alonso siempre llevará el cariño y la admiración de todos los madridistas porque es una leyenda del Real Madrid y siempre ha representado los valores de nuestro club. El Real Madrid siempre será su hogar.

"Nos gustaría agradecer a Xabi Alonso y a todo su cuerpo técnico por su arduo trabajo y dedicación a lo largo de este tiempo, y desearles la mejor de las suertes en esta nueva etapa de sus vidas."