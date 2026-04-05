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Álvaro Arbeloa, en la cuerda floja en el Real Madrid tras el tropiezo en la lucha por el título de La Liga, mientras el club baraja opciones para el banquillo de cara a la próxima temporada
Para Arbeloa, o la Liga de Campeones o nada
Ahora que el título de La Liga parece estar fuera de su alcance, el futuro del entrenador pende, de hecho, de un hilo. Según el diario AS, la directiva del Real Madrid está sopesando sus opciones para la próxima temporada, y solo una buena actuación en la Liga de Campeones podría bastar para salvar su puesto. El Madrid afronta un camino difícil en Europa, que comienza con unos cuartos de final de alto riesgo contra el Bayern de Múnich. Un buen resultado allí probablemente daría lugar a un enfrentamiento con rivales de peso como el PSG o el Liverpool. El estado de ánimo de la directiva se ha deteriorado considerablemente al ver a un equipo falto de chispa en un momento en el que no se pueden permitir ningún tropiezo en la lucha por el título nacional.
- AFP
Las sombrías estadísticas acechan en el banquillo
El balance de Arbeloa desde que tomó las riendas ha sido objeto de un intenso escrutinio, y las cifras dibujan un panorama preocupante. En sus primeros 18 partidos, ha sufrido cinco derrotas. Para ponerlo en perspectiva, el anterior entrenador, Xabi Alonso, solo perdió cinco veces en sus primeros 28 encuentros. Arbeloa se encuentra ahora entre los entrenadores con los peores comienzos de la historia del club, junto a figuras como Michael Keeping y Luis Molowny. Quizás lo más condenatorio sea su falta de impacto táctico cuando los partidos se le ponen en contra. El Madrid solo ha conseguido remontar y ganar dos de los siete partidos en los que encajó el primer gol bajo su mando. Las decepcionantes derrotas ante el Albacete, el Benfica, Osasuna y el Getafe han puesto de manifiesto una aparente incapacidad para cambiar el rumbo de un partido mediante sustituciones o ajustes en el sistema.
Asumir la culpa y culpar a otros
Tras la debacle de Mallorca, Arbeloa no tardó en asumir toda la responsabilidad, afirmando: «Esta derrota es mía, mía por completo y sin lugar a dudas. Lo que necesito de los jugadores es que ya estén pensando en el partido del martes. Cuando salgan del vestuario, este partido ya habrá terminado para ellos. Yo soy quien toma las decisiones, quien elige la alineación, quien hace los cambios, quien decide cómo tenemos que jugar, y esta derrota es responsabilidad exclusiva del entrenador del Real Madrid».
Sin embargo, a pesar de asumir toda la responsabilidad, el entrenador también lanzó una crítica apenas velada a Eduardo Camavinga por sus fallos defensivos. Al hablar del autor del gol de la victoria, señaló: «En una jugada desequilibrada nos han marcado un gol. Aquí nos distraemos un momento, no nos ajustamos bien, perdimos la marca, no lo seguimos y eso nos costó un gol».
- AFP
La confianza en las salas de juntas empieza a desvanecerse
Hasta esta reciente racha negativa, la directiva del Real Madrid había mantenido una gran confianza en los métodos de Arbeloa. Se le ha elogiado por gestionar un vestuario repleto de estrellas, con jugadores de la talla de Jude Bellingham y Vinicius Junior, al tiempo que integraba con éxito a promesas de la cantera como Thiago Pitarch. La eliminación del Manchester City en los octavos de final de la Liga de Campeones se consideró un punto de inflexión que debería haber impulsado al equipo hacia adelante.
Sin embargo, la derrota en Son Moix ha frenado ese impulso positivo. Aunque el club valora su trabajo con los canteranos, la falta de un título nacional es un trago amargo para el presidente Florentino Pérez. Todo se reduce al partido contra el Bayern. Arbeloa simplemente tiene que conseguir un buen resultado allí si espera seguir en el banquillo del Bernabéu a largo plazo.