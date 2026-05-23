Álvaro Arbeloa afirma que Dani Carvajal es «el prototipo de jugador del Real Madrid», mientras el entrenador se despide de un lateral «especial y único»

En su despedida, Arbeloa elogió a Carvajal. El lateral, baluarte de la defensa madridista desde hace más de una década, recibirá un homenaje en el próximo partido contra el Athletic de Bilbao antes de dejar el club. Arbeloa destacó su trayectoria, de la cantera al primer equipo, como ejemplo de la era moderna del club.

En la rueda de prensa afirmó: «Carvajal es un símbolo de lo que debe ser un jugador del Real Madrid. Es canterano y puso la primera piedra, lo que lo hace especial y único. Es un orgullo para todos los madridistas. Será titular contra el Bilbao y, cuando lo sustituya para su homenaje, todos se pondrán en pie. Mañana tendrá un bonito recuerdo de lo que ha hecho en el Madrid durante tantos años».