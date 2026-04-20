Álvaro Arbeloa afirma que «al Real Madrid le resulta más fácil ganar la Liga de Campeones que la Liga» en una nueva pulla a los árbitros nacionales

«Hay una razón, y para muchos es fácil de ver», afirmó Arbeloa al explicar por qué el Madrid ha ganado seis Champions en veinte años, pero solo siete Ligas. «Sin duda, podemos mejorar en La Liga. En los últimos meses hemos rendido mejor en los partidos importantes y difíciles que contra rivales más modestos».

Sus palabras llegan en plena disputa entre el club y el estamento arbitral, agravada tras la investigación del caso Negreira. Arbeloa ya tildó ese episodio de «el mayor escándalo del fútbol español». El lunes añadió: «También hemos vivido situaciones como [la petición de penalti] ante el Girona, que hacen que al Real Madrid le resulte más fácil ganar la Liga de Campeones que la Liga».