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Álvaro Arbeloa acorta las vacaciones de los jugadores del Real Madrid, dando un giro a la política de Xabi Alonso
Arbeloa exige más intensidad en Valdebebas
A pesar de contar con una plantilla reducida en las instalaciones de entrenamiento del club, Arbeloa se ha negado a bajar el nivel, según informa MARCA. A pesar de la ausencia de los centrocampistas y delanteros titulares debido a sus compromisos internacionales, el entrenador ha decidido acortar los descansos programados en comparación con los que concedía anteriormente Alonso. Con 13 estrellas del primer equipo ausentes por compromisos con sus selecciones, Arbeloa se queda con un pequeño grupo de solo siete jugadores en plena forma, entre los que se encuentra la revelación Thiago Pitarch. Aunque las instalaciones puedan parecer tranquilas, la carga de trabajo ha aumentado, ya que el entrenador da prioridad al acondicionamiento físico y a los ejercicios tácticos para el puñado de profesionales que aún están bajo su mando directo.
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Alejamiento del modelo de Alonso
Este nuevo enfoque supone un cambio significativo con respecto al estilo de gestión de Alonso. Durante las anteriores concentraciones internacionales de septiembre, octubre y noviembre, Alonso se caracterizó por su generosidad a la hora de conceder días de descanso, otorgando con frecuencia a los jugadores que no eran convocados por sus selecciones tres días completos de descanso, con la reincorporación a los entrenamientos el lunes. Arbeloa, sin embargo, ha optado por conceder solo dos días de descanso, prefiriendo aprovechar esas horas extra sobre el césped.
Gestionar la crisis de lesiones y las convocatorias sorpresa
La tarea de Arbeloa se complica por una lista cada vez mayor de bajas en la enfermería. Thibaut Courtois se encuentra actualmente de baja por un desgarro en el recto femoral derecho, mientras que Rodrygo continúa con su larga recuperación de una lesión en el ligamento cruzado anterior. Ferland Mendy y Dani Ceballos tampoco están disponibles, aunque este último ha dado un respiro al equipo al reincorporarse parcialmente a los entrenamientos con el grupo y podría volver a la acción en un plazo de quince días. Pero algunos nombres de peso siguen disponibles para estas intensas sesiones. Andriy Lunin fue una sorpresa al quedar fuera de la convocatoria de Ucrania a pesar de su participación en la repesca del Mundial, mientras que Trent Alexander-Arnold también se ha quedado atrás tras ser descartado de la concentración de Inglaterra. A ellos se suman Dani Carvajal, Fran García, Álvaro Carreras y Raúl Asencio, todos los cuales están ahora siendo puestos a prueba bajo la atenta mirada de Arbeloa.
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Preparándonos para el empujón final
Arbeloa está preparando a sus jugadores para una etapa muy exigente de la temporada. El Real Madrid sigue a cuatro puntos del líder, el Barcelona, en La Liga, y se enfrentará al Bayern de Múnich en los cuartos de final de la Liga de Campeones.