«Allí donde va Cristiano Ronaldo, causa sensación»: ¿Estallaría la burbuja de la Liga Profesional Saudí sin CR7? Paul-Jose M’Poku explica la «estrategia» en Oriente Medio

Tras la sorpresiva rescisión de su contrato con el Manchester United en noviembre de 2022, y un regreso de ensueño a Old Trafford que pronto se tornó pesadilla, Ronaldo volvió a marcar tendencia al fichar por el Al-Nassr.

En Riad le esperaba el contrato más lucrativo del fútbol mundial, aunque muchos fruncieron el ceño al ver al cinco veces ganador del Balón de Oro abandonar su zona de confort europea.

A pesar de su palmarés, los grandes títulos se le resisten; solo ha ganado la Copa de Campeones de Clubes Árabes. Sin embargo, sigue en la búsqueda de más trofeos de cara a 2026.