Alivio para las «Leonas»: Leah Williamson ha sido convocada para la selección inglesa que se enfrentará a España, y Sarina Wiegman también podrá volver a contar con Beth Mead tras su lesión

El regreso de Williamson no es la única noticia positiva de la última convocatoria de Wiegman, dada a conocer el martes por la mañana, ya que Beth Mead, su compañera en el Arsenal, también vuelve a la selección tras perderse la concentración de marzo por un problema en la espinilla. Esto supone un impulso especial, dadas las bajas que sufre Inglaterra en ataque.

Ella Toone, la mediapunta del Manchester United que también se perdió la convocatoria de marzo, sigue de baja por un problema en la cadera, mientras que Aggie Beever-Jones, la delantera del Chelsea, y Grace Clinton, la centrocampista del Manchester City, tampoco podrán participar en los partidos del próximo mes contra España e Islandia. Beever-Jones ha estado lidiando con un problema en el tobillo que la ha obligado a perderse los dos últimos partidos del Chelsea, mientras que Clinton lleva casi seis semanas sin jugar ni con su club ni con la selección.

Michelle Agyemang, la joven delantera que fue la heroína del Campeonato de Europa del verano pasado, es una baja de larga duración en ataque tras sufrir una devastadora lesión del ligamento cruzado anterior mientras jugaba con Inglaterra contra Australia el pasado mes de octubre. Missy Bo Kearns tampoco participará. Kearns se ausentó por motivos positivos en la última concentración, tras anunciar que estaba embarazada de su primer hijo. Sin embargo, durante el fin de semana, la centrocampista del Aston Villa reveló la devastadora noticia de que había perdido a su bebé.