Alisson solo dejaría el Liverpool ante los rumores de traspaso, mientras John Arne Riise advierte a los Reds sobre «nadie»

En 2018, Jürgen Klopp buscaba un portero fiable y el Liverpool fichó a Alisson de la Roma por 67 millones de libras (90 millones de dólares), convirtiéndolo en el guardameta más caro del mundo.

El brasileño se adaptó rápido a la Premier y pronto se consolidó como uno de los mejores porteros del mundo, clave en la consecución de títulos.

Supera las 330 partidos con los Reds, marcó un gol agónico ante el West Brom en 2021 y ha alzado dos Premier Leagues, la Champions, la FA Cup, la Copa de la Liga y el Mundial de Clubes.