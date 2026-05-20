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Alisson da luz verde a la Juventus: el portero del Liverpool está dispuesto a perderse la Liga de Campeones para regresar a la Serie A
La disposición de Alisson a llegar a un acuerdo
Según La Gazzetta dello Sport, Alisson ha dado luz verde a la Juventus para fichar este verano. El equipo, dirigido por Luciano Spalletti, ha tenido una temporada difícil. Tras perder contra la Fiorentina, la Juventus es sexta y puede quedarse fuera de la principal competición europea de clubes si Milan, Roma y Como no tropiezan en la última jornada.
Quedarse fuera de la máxima competición europea podría costarle al club hasta 60 millones de euros en pérdidas de ingresos. Aun así, el brasileño sigue convencido del proyecto y sus representantes han reafirmado su deseo de fichar por el Turín, independientemente de la posición final del equipo en la liga.
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Despedida de Anfield
El veterano portero se prepara para una emotiva despedida cuando el Liverpool reciba al Brentford el domingo. Se espera que el entrenador Arne Slot lo ponga de titular, permitiéndole despedirse de la afición tras ocho temporadas memorables. Durante su etapa en Merseyside, Alisson ayudó al club a conquistar dos Premier League, una FA Cup, dos Carabao Cups, un Mundial de Clubes, una Supercopa de la UEFA y una Liga de Campeones.
Aunque ha jugado más de 300 partidos y sigue siendo clave, las lesiones y la progresión de Giorgi Mamardashvili han puesto en riesgo su titularidad. Esta competencia lo ha llevado a buscar un regreso definitivo a la Serie A este verano.
Encontrar una solución amistosa
Aunque el jugador ha expresado sus intenciones, coordinar su salida de Inglaterra exige una negociación detallada. Alisson tiene contrato hasta junio de 2027, por lo que la Juventus debe alcanzar un acuerdo económico con su club de la Premier League. Todas las partes, sobre todo el propio portero, buscan una salida respetuosa que honre su estatus de leyenda. El equipo de Turín necesita liderazgo y calidad tras dos años complicados. Ven en el veterano internacional un pilar para su reconstrucción, y su disposición a dejar el fútbol europeo de primer nivel refuerza su determinación de cerrar el acuerdo.
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¿Y ahora qué pasa?
Como Alisson se unirá a la selección brasileña para el próximo Mundial, su agente acelerará las negociaciones en las próximas tres semanas. El objetivo es cerrar el traspaso antes del torneo. Así, el portero podrá concentrarse en la selección y asegurar su futuro en el club italiano.