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Alisha Lehmann gana el premio a la mejor jugadora de la temporada del Leicester a pesar de haber sido titular en solo CINCO partidos, y se lleva además el premio al mejor gol
Uno de los favoritos de la afición pese a los malos resultados del equipo.
La delantera de 27 años llegó al Leicester en enero tras pasar por el Como y la Juventus en Italia. A pesar del revuelo en su llegada, Lehmann solo ha sido titular en cinco partidos de la Superliga Femenina esta temporada.
Ha jugado nueve partidos de la WSL y, sorprendentemente, el equipo perdió todos. Aun así, la afición la eligió Jugadora del Año, lo que refleja su gran popularidad.
Presencia internacional e influencia en redes sociales
La llegada de Lehmann al Leicester atrajo mucha atención, en parte por su fama en redes sociales: supera los 15,5 millones de seguidores en Instagram. La internacional suiza, también modelo, es una de las caras más conocidas del fútbol femenino.
Su vida personal también acapara titulares, sobre todo su anterior relación con el centrocampista del Aston Villa Douglas Luiz. Ambos pasaron del Villa a la Juventus antes de poner fin a su relación en 2025.
Un gol le asegura el segundo título
Lehmann ganó el premio al Gol de la Temporada del Leicester Women por su único tanto: un emotivo gol en marzo al Villa. En una campaña de pesadilla para las Foxes, que aún podrían descender de la WSL, su remate fue un destello de brillantez.
El tanto, marcado en el King Power Stadium, culminó una jugada colectiva brillante. Situada cerca del punto de penalti, Lehmann mostró precisión letal y envió el balón al fondo de la red. Aunque los aficionados podían elegir entre 11 goles para los premios de fin de temporada, el certero disparo de Lehmann contra su exequipo sobresalió sobre el resto.
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Se avecina la eliminatoria de descenso
Lehmann celebra sus logros individuales, pero el brillo de sus trofeos no oculta la realidad: el Leicester City acabará último en la WSL, gane o pierda ante el Everton.
El 23 de mayo jugará el play-off de permanencia contra el tercero de la WSL 2, y el futuro de Lehmann podría depender de que las Foxes se salven.