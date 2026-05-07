Alisha Lehmann gana el premio a la mejor jugadora de la temporada del Leicester a pesar de haber sido titular en solo CINCO partidos, y se lleva además el premio al mejor gol

La delantera de 27 años llegó al Leicester en enero tras pasar por el Como y la Juventus en Italia. A pesar del revuelo en su llegada, Lehmann solo ha sido titular en cinco partidos de la Superliga Femenina esta temporada.

Ha jugado nueve partidos de la WSL y, sorprendentemente, el equipo perdió todos. Aun así, la afición la eligió Jugadora del Año, lo que refleja su gran popularidad.



