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«Algo tendría que cambiar»: el Chelsea ya se pronunció sobre el posible regreso de José Mourinho, quien podría volver por tercera vez a Stamford Bridge
En busca de estabilidad
El Chelsea busca un sucesor definitivo para Rosenior, destituido tras no estabilizar el club. A pesar de que los aficionados corean con frecuencia el nombre de Mourinho en los momentos difíciles, la directiva se inclina por técnicos jóvenes como Andoni Iraola (Bournemouth) o Marco Silva (Fulham). Aunque Mourinho tiene lazos históricos con el club, la propiedad prefiere una visión a largo plazo distinta para la plantilla.
- AFP
Se aclara la postura de la junta directiva
La vuelta de José Mourinho al Chelsea parece cada vez más improbable, pues el club prefiere otros caminos. Todo indica que el “Special One” dejará el fútbol de clubes para dirigir a Portugal tras el Mundial.
El periodista Ben Jacobs explicó a GiveMeSport: «El Chelsea siempre ha restado importancia al regreso de José Mourinho. Así que algo tendría que cambiar allí. Vale la pena señalar que se espera que Mourinho sea agente libre y mucha gente cree, de hecho, que es muy probable que acepte el puesto de seleccionador de Portugal tras el Mundial».
Un legado lleno de éxitos
Mourinho sigue siendo una figura destacada en la historia del Chelsea, con dos etapas de gran éxito. En su primera etapa (2004-2007) sumó 124 victorias en 185 partidos y dos ligas. Volvió en 2013 y añadió una tercera Premier y otra Copa de la Liga antes de marcharse en 2015. Aunque visitó Stamford Bridge con el Benfica en la Champions, el club busca un técnico con experiencia reciente en la Premier y alineado con la estrategia de BlueCo.
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El camino que nos espera
Calum McFarlane dirigirá al primer equipo hasta final de temporada, mientras Behdad Eghbali y los directores deportivos buscan al próximo entrenador. El club prioriza candidatos con experiencia en la Premier League para evitar errores pasados. Aunque la sombra de Mourinho persiste, el interés por Silva e Iraola indica un alejamiento de la era del «Special One».