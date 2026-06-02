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Women's transfer window preview gfx 16:9Getty Images/GOAL
Ameé Ruszkai

Traducido por

Alexia Putellas, Mary Earps y las 10 mejores futbolistas que podrían cambiar de equipo en el mercado de fichajes de verano de 2026

Women's football
A. Putellas
M. Earps
B. Mead
S. Kerr
G. Stanway
N. Charles
Barcelona
Arsenal Women
Chelsea FC Women
Bayern Múnich
Manchester City Women
Liga de Campeones
WSL Serie Primavera
Liga F
Bundesliga
Premiere Ligue
NWSL
London City Lionesses
Real Madrid Femenino
OL Lyonnes
Paris Saint Germain
VfL Wolfsburg
TSG 1899 Hoffenheim
S. Cerci
O. Batlle
M. Leon
C. Weir
FEATURES

Ya empezó el mercado de fichajes. Las principales ligas europeas terminaron y ahora todos miran quién cambiará de equipo para la temporada 2026-27. Varias estrellas del fútbol femenino se moverán este verano, prometiendo meses emocionantes.

Para algunas jugadoras, su destino es evidente: Georgia Stanway fichará por el Arsenal, falta solo el anuncio oficial.

En cambio, los futuros de Alexia Putellas y Sam Kerr aún son inciertos: se las ha relacionado con un mismo destino, pero las negociaciones parecen haberse enfriado. ¿Podría surgir una sorpresa?

Los próximos meses prometen emoción y pondrán a prueba la determinación de los clubes con sus estrellas bajo contrato.

La joven promesa Felicia Schroder tiene contrato con el Hacken hasta 2029, pero, ante el supuesto interés del Chelsea, ¿podría el club sueco verse tentado a aceptar una oferta millonaria? La delantera de las Blues, Mayra Ramírez, suena para España, y varios clubes preguntarán por Romee Leuchter, quien marca sin parar en el PSG y tiene solo un año de contrato.

Estas situaciones acapararán titulares este verano. A medida que se acerca el mercado, ¿quiénes cambiarán de equipo para la temporada 2026-27? GOAL selecciona 10 nombres a seguir...

  • Alexia PutellasGetty Images

    Alexia Putellas (Barcelona)

    La estrella más destacada de esta lista es, sin duda, Alexia Putellas, dos veces ganadora del Balón de Oro. Tiene muchas posibilidades de conseguir su tercero a finales de este año tras una magnífica temporada con el Barcelona. El mes pasado, tras 14 años en el club, Putellas conquistó la Liga de Campeones y lideró el histórico póker de títulos.

    Antes de que acabara esa temporada, se rumoreaba que las London City Lionesses, equipo de la Superliga Femenina respaldado por la multimillonaria Michele Kang —también propietaria del Lyon y del Washington Spirit—, estaban interesadas en la internacional española. Entonces no se sabía si Putellas renovaría con el Barça o buscaría un nuevo reto.

    Tras confirmarse su salida, el London City se perfila como destino favorito, pues Putellas ha rechazado a los “Cuatro Grandes” de la WSL —Arsenal, Chelsea, Manchester City y Manchester United—, según Mundo Deportivo. Según el diario, la centrocampista no quiere fichar por un rival del Barça, por lo que se valora la NWSL como destino tras rechazar ofertas de Centroamérica y Arabia Saudí.

    • Anuncios
  • Arsenal v Everton - Barclays Women's Super LeagueGetty Images Sport

    Beth Mead (Arsenal)

    Beth Mead, cuyo futuro parece decidido, dejará el Arsenal al final de la temporada tras ganar todos los títulos posibles en nueve años. Aunque este curso no ha sido titular habitual, la internacional inglesa sigue siendo decisiva y puede cambiar un partido.

    Esas cualidades atraen al Manchester City, que según The Athletic mostró interés en abril. A nivel personal, el cambio encaja, pues su pareja, Vivianne Miedema, ya juega en el club. Deportivamente también cuadra: las ‘citizens’ tienen muchas opciones en banda, pero necesitarán rotar por la vuelta a la Champions tras ganar la WSL.

  • Niamh Charles Chelsea Women 2025-26Getty Images

    Niamh Charles (Chelsea)

    El lateral izquierdo será clave en el próximo mercado: varias jugadoras cambiarán de equipo. Sorprende el posible fichaje de Niamh Charles por el Manchester City, pues aún le queda un año de contrato con el Chelsea.

    Las actuales campeonas de la WSL buscan una lateral tras la marcha de Leila Ouahabi y la adaptación de Alex Greenwood a la defensa central. La llegada de Charles liberará a la capitana para jugar en su posición ideal y reforzará un puesto clave.

    Para la futbolista de 26 años también es una buena noticia: ha sido titular con Inglaterra, pero ahora disputa ese puesto, y jugar con regularidad en el City puede reforzarla de cara a la selección.

  • Georgia Stanway Bayern Munich Women 2025-26Getty Images

    Georgia Stanway (Bayern de Múnich)

    El futuro de Georgia Stanway es claro: fichará por el Arsenal este verano. La centrocampista inglesa confirmó en enero que dejaría el Bayern de Múnich al final de la temporada, tras lograr un nuevo triplete nacional que cerró cuatro años de éxitos en Alemania.

    Los Gunners dependen mucho de Kim Little y Mariona Caldentey en el medio, y su ausencia se nota. Reforzar esa zona era prioritario este verano, y Stanway aportará esa calidad.

  • Mapi Leon Barcelona Women 2025-26Getty Images

    Mapi León (Barcelona)

    Las Lionesses del London City no solo buscan fichar a Putellas del Barcelona este verano; también quieren a Mapi León, otra pieza clave del éxito culé. La defensa central de 30 años, una de las mejores del mundo, brilló en la conquista del cuádruple del Barça esta temporada.

    Su salida de Cataluña se confirmó antes de que terminara la temporada, tras nueve años en el club, y todo indica que se trasladará a Inglaterra para fichar por el London City. Sería un refuerzo de gran envergadura para el equipo de la WSL, que busca progresar tras terminar sexto en su primer año en la máxima categoría.

  • Chelsea v Manchester City - Adobe Women's FA Cup Semi FinalGetty Images Sport

    Sam Kerr (Chelsea)

    Sam Kerr cerró su etapa en el Chelsea tras una lesión de ligamento cruzado en 2024 que la mantuvo 20 meses inactiva. Esta temporada alternó buenos momentos con altibajos, pero mostró su talento en instantes clave antes de anunciar su salida.

    ¿Cuál será el próximo destino de una jugadora que brilló en la Copa de Asia en marzo, cerró la temporada con siete goles en sus últimos siete partidos con el Chelsea y se despidió como máxima goleadora histórica de las Blues en la WSL? Kerr desmintió hace unas semanas los rumores de un fichaje por el Denver Summit de la NWSL, pero muchos dan por hecho que regresará a la máxima categoría de Estados Unidos.

    La australiana ya pasó seis temporadas allí y se marchó como la máxima goleadora histórica, hasta que fue superada en 2024.

  • Caroline Weir Real Madrid Women 2025-26Getty Images

    Caroline Weir (Real Madrid)

    Aunque el equipo femenino del Real Madrid aún no ha conseguido títulos desde su fundación en 2020 y no ha podido competir de tú a tú con el Barcelona en la Liga F, lo logrado por Caroline Weir desde su llegada ha sido notable. La internacional escocesa comenzó fuerte la 2022-23, sufrió una grave lesión de ligamento cruzado en 2023-24 y, ya recuperada, sumó 18 goles y asistencias en la 2024-25. Esta temporada lleva 19.

    Su contrato acaba este verano y podría fichar por un equipo ganador donde sus cifras se traduzcan en trofeos. En marzo, ESPN informó que el Lyon, subcampeón de la Liga de Campeones, negocia su fichaje.

  • Ona Batlle Barcelona Women 2025-26Getty Images

    Ona Batlle (Barcelona)

    Ona Batlle deja el Barcelona como agente libre este verano. La lateral, una de las mejores del mundo, volvió al club en 2023 tras formarse en su cantera y jugar en otro primer equipo. Ahora, tras tres años en el equipo de su infancia, regresa a Inglaterra, donde ya jugó con el Manchester United.

    Desde hace meses se la relaciona con el Arsenal, que ya contaba con Emily Fox, Taylor Hinds, Smilla Holmberg y Katie McCabe en esa demarcación, pero la calidad de Batlle resulta tentadora y la salida de McCabe al Chelsea abre una plaza.

  • Manchester United Women v Paris Saint-Germain - UEFA Women's Champions League 2025/26 League Phase MD3Getty Images Sport

    Mary Earps (París Saint-Germain)

    En veranos anteriores, el futuro de Mary Earps generó gran interés. En 2023 se rumoreó su fichaje por el Arsenal, pero se quedó en el Manchester United. Finalmente, al año siguiente se marchó al París Saint-Germain.

    En las próximas semanas vence su contrato con el PSG y, aunque su fichaje no genera tanto revuelo como antes, sigue siendo una gran opción para cualquier equipo que busque una portera experimentada.

    Durante un tiempo no hubo noticias concretas sobre el destino de la guardameta, ahora de 33 años, pero el London City Lionesses sonaba con fuerza. El lunes,BBC Sport confirmó que la exinternacional inglesa había acordado las condiciones personales para fichar por el club londinense, con un regreso a casa inminente.

  • Selina Cerci Hoffenheim 2025-26Getty Images

    Selina Cerci (Hoffenheim)

    El Arsenal ha sido muy activo en el mercado de fichajes y podría incorporar a Selina Cerci este verano. La delantera de 26 años acaba contrato con el Hoffenheim y ha llamado la atención tras ser la máxima goleadora de la Bundesliga los dos últimos cursos, logrando la Bota de Oro 2024-25 y quedándose a un tanto de repetir en 2025-26.

    Según ESPN, la jugadora negocia con varios equipos de la WSL, no solo con los londinenses. Aunque el Arsenal es un grande, ya tiene a Alessia Russo y Stina Blackstenius en la delantera, más la promesa Michelle Agyemang.

    Por ello, su llegada no garantiza minutos y podría buscar otros destinos.