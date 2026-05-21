Alexia Putellas ha recuperado su mejor nivel. Llevar al Barcelona a ganar la Liga de Campeones femenina le garantizará su tercer Balón de Oro

Con 41 victorias en 45 partidos y solo una derrota, el Barça ha conquistado la Liga, la Supercopa de España y, el pasado fin de semana, la Copa de la Reina. Estos logros muestran que los problemas externos no han afectado la confianza del equipo. Así lo mostró la reacción de Putellas en una entrevista con 3Cat, cuando el reportero le recordó a la doble ganadora del Balón de Oro los comentarios de la pretemporada.

«Nunca hemos dudado de nosotras mismas», respondió Putellas con una sonrisa irónica. «Todo el ruido que viene de fuera no es más que ruido».

Hay varias razones por las que el Barça ha prosperado pese a la situación, algunas de las cuales habrían tumbado a otros equipos de élite. Destacan una cantera en auge —con jóvenes como Clara Serrajordi y Aicha Camara— y la acertada captación de talentos, como Esmee Brugts, Vicky López y Sydney Scherteinleib.

Sin embargo, por encima de todo destaca la forma de Putellas, sobresaliente toda la temporada bajo la presión de la campaña 2025-26 y con opciones reales a un tercer Balón de Oro.