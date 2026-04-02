Alexander Isak vuelve a los entrenamientos con un nuevo y llamativo look mientras el jugador de 125 millones de libras se prepara para su regreso tras la lesión

El entrenador del Liverpool, Slot, expresó su alegría por ver al jugador de 26 años de vuelta en el equipo, y señaló que el momento de su regreso era perfecto, tanto para los Reds como para las ambiciones del jugador de representar a Suecia en el Mundial.

«Creo que Alex se encuentra en un momento realmente bueno, porque Suecia se clasificó para el Mundial ayer por la tarde y, además, mañana volverá a entrenar con el grupo por primera vez», declaró Slot a Liverpoolfc.com. «Si has trabajado tan duro durante tres o cuatro meses, o algo así, y luego vuelves a los entrenamientos con el equipo, eso es muy gratificante para cualquiera. Así que, en ese sentido, Alex se encuentra en un buen momento».