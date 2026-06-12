Alexander Isak preocupa a la leyenda del Liverpool Robbie Fowler: el delantero, valorado en 125 millones de libras, debe rendir en su segunda temporada o su precio no servirá de nada

Isak pasó de Tyneside a Merseyside en el verano de 2025, tras marcar 62 goles en 109 partidos con el Newcastle. Superó los 20 goles en la Premier League en dos temporadas seguidas y se ganó la fama de ser uno de los delanteros más completos del mundo.

Sus cualidades sedujeron a los vecinos de Anfield, que lucharon con uñas y dientes y pagaron una cifra récord para ficharlo. Sin embargo, el jugador llegó con déficit físico.

Nunca mostró su mejor nivel en una exigente temporada de debut y no marcó en la Premier hasta noviembre. Su primer gol en Anfield llegó en abril, dejando un total de solo cuatro tantos en la 2025-26.

Una fractura en la pierna lo mantuvo inactivo casi cuatro meses, pero Isak sabe que debe empezar a justificar la confianza y el dinero invertidos en él.