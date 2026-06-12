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Alexander Isak preocupa a la leyenda del Liverpool Robbie Fowler: el delantero, valorado en 125 millones de libras, debe rendir en su segunda temporada o su precio no servirá de nada
¿Cuántos goles ha marcado Isak con el Liverpool?
Isak pasó de Tyneside a Merseyside en el verano de 2025, tras marcar 62 goles en 109 partidos con el Newcastle. Superó los 20 goles en la Premier League en dos temporadas seguidas y se ganó la fama de ser uno de los delanteros más completos del mundo.
Sus cualidades sedujeron a los vecinos de Anfield, que lucharon con uñas y dientes y pagaron una cifra récord para ficharlo. Sin embargo, el jugador llegó con déficit físico.
Nunca mostró su mejor nivel en una exigente temporada de debut y no marcó en la Premier hasta noviembre. Su primer gol en Anfield llegó en abril, dejando un total de solo cuatro tantos en la 2025-26.
Una fractura en la pierna lo mantuvo inactivo casi cuatro meses, pero Isak sabe que debe empezar a justificar la confianza y el dinero invertidos en él.
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Por qué a Fowler, leyenda del Liverpool, le preocupa Isak
Al ser preguntado sobre si veremos a Isak volver a brillar la próxima temporada, el icono del Liverpool Fowler —en declaraciones exclusivas a GOAL en colaboración con BetMGM— dijo: «Voy a ser sincero, esto me preocupa, porque este año no ha estado en forma.
Llegó sin ritmo, luego mejoró algo, se rompió la pierna, volvió al final de la temporada, pero seguía sin estar al 100 %». Es lógico: se había roto la pierna y estaba reintegrándose al grupo.
Luego lo convocaron a la selección de Suecia para el Mundial y, aunque sé que irá, me preocupa que no llegue en óptimas condiciones. No sé si jugará los 90 minutos, pero seguro que no llegará con el mismo nivel de forma que si hubiera hecho la pretemporada con el Liverpool. Y, al volver del Mundial, tendrá muy poco tiempo de recuperación, así que probablemente no esté al nivel que los aficionados esperamos.
«Espero equivocarme, pero me preocupa que arranque la próxima temporada sin haber hecho la pretemporada principal, que es justo lo que necesita».
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¿Deberá demostrar su valía Isak, fichado por 125 millones de libras, en su segunda temporada?
Isak debe empezar bien la temporada 2026-27 para convencer a la afición y al nuevo entrenador, Andoni Iraola, de que es el hombre indicado para liderar la delantera y continuar la estirpe de Fowler y otros míticos ‘9’ de Anfield.
Dado su alto coste, tendrá más margen que otros para recuperar su chispa, pero un club como el Liverpool no puede esperar eternamente a que un jugador dé la talla.
Al preguntarle si dos temporadas bastan para que un fichaje caro demuestre su valía antes de que surjan dudas sobre más refuerzos, Fowler añadió —recordando que el técnico holandés Arne Slot fue destituido solo un año después de ganar la Premier—: «Por supuesto. Lo mismo pasa con los entrenadores: si no cumplen en el segundo año, la gente lo cuestiona y, cuando empiezan las dudas, solo hay un camino».
El contrato de Isak: ¿Cumplirá el delantero sueco el acuerdo con el Anfield?
El contrato de Isak dura seis años, hasta 2031. Para acercarse a cumplirlo, debe marcar al menos diez goles en su segunda temporada con el Liverpool.
Si lo consigue, los Reds —quintos este curso— podrían aspirar de nuevo a los principales títulos nacionales y europeos; de lo contrario, habría que buscar otra vez gol en el mercado.