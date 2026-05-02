Alexander Isak, lesionado OTRA VEZ: el delantero del Liverpool se perderá el partido contra el Manchester United

La difícil temporada de debut de Isak en Anfield ha sufrido otro revés: el delantero se pierde el crucial partido del domingo ante el Manchester United, según The Sun. El jugador de 26 años, fichado del Newcastle por 130 millones de libras —récord en el fútbol británico—, sufrió una lesión en la ingle esta semana.

Se someterá a una resonancia magnética este fin de semana para conocer el alcance exacto. Es un nuevo contratiempo para el sueco, que apenas ha sido titular en 13 partidos de la Premier y ha marcado tres goles, tras una temporada marcada por las lesiones, incluida una fractura de pierna que lo mantuvo inactivo varios meses.