Alessandro Del Piero apoya a Antonio Conte para que vuelva a ocupar el cargo de seleccionador de Italia tras la «vergonzosa» derrota en la final de la repesca del Mundial

En el podcast «Sky Calcio Unplugged», Del Piero hizo un análisis mordaz de la crisis de la selección nacional, reconociendo la mezcla tóxica de ira e incredulidad que envuelve actualmente al equipo. El campeón del mundo de 2006 insistió en que la culpa va mucho más allá de una sola persona dentro de la federación. Dijo: «Por desgracia, lo que he percibido estos días son muchos sentimientos negativos, desde la tristeza hasta la ira que nos invade a todos los que hemos seguido este camino, así como la decepción y la incredulidad.

«Quedarnos fuera del Mundial por tercera vez consecutiva también es vergonzoso, y debemos analizar todo lo que hay detrás. Por desgracia, estamos muy lejos de nuestro nivel. Hay muchos aspectos que hay que abordar, no solo el relativo al presidente de la FIGC, pero me parece que hoy estamos muy lejos de encontrar soluciones».