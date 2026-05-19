Goal.com
En directoEntradas
+18 | Contenido comercial | Se aplican términos y condiciones | Juega responsablemente | Principios editoriales
wirtz-dfb-1200Getty Images

Traducido por

Alemania, rivales en el Mundial 2026: ¿contra quién jugará la selección alemana en la fase de grupos y a qué hora serán los partidos, considerando la diferencia horaria?

World Cup
Germany

¿Contra quién jugará la selección alemana en el Mundial y a qué hora se disputarán los partidos debido a la diferencia horaria? ¡SPOX tiene toda la información!

El 11 de junio del año que viene arranca la fase final del Mundial en Estados Unidos, Canadá y México. En el Grupo E, Alemania, tras dos torneos fallidos, buscará avanzar y pelear por el título.

En SPOX conoce a sus rivales y los horarios de los encuentros.

  • Alemania, rivales en el Mundial 2026: ¿contra quién jugará la selección alemana en la fase de grupos y a qué hora serán los partidos, considerando la diferencia horaria?

    El sorteo ha terminado y ya conocemos los grupos. Alemania está en el Grupo E. Su primer rival será Curazao; luego enfrentará a Costa de Marfil y cerrará la fase ante Ecuador. Un grupo asequible para el equipo de Julian Nagelsmann.

    Por primera vez en un Mundial participan 48 selecciones, así que el calendario es extenso: se jugarán 104 partidos, hasta seis por día en cuatro franjas horarias. Los horarios ya están fijados: la mayoría arrancan a las 18:00, 21:00 o 22:00 h, pero algunos se jugarán de madrugada, a las 00:00, 03:00, 04:00 o incluso a las 06:00 h (hora alemana).
    • Anuncios

  • Alemania, rivales en el Mundial 2026: ¿contra quién jugará la selección alemana en la fase de grupos y a qué hora serán los partidos por la diferencia horaria? - Información clave

    • Competición: Copa Mundial de Fútbol de la FIFA 2026
    • Participantes: 48
    • Fechas: 11 de junio – 19 de julio de 2026
    • Sedes: Estados Unidos, Canadá y México.

  • Mundial 2026: el calendario

    FechaRonda
    Del 11 al 27 de junioFase de grupos
    Del 28 de junio al 3 de julioDieciseisavos de final
    Del 4 al 7 de julioOctavos de final
    9–11 de julioCuartos de final
    14 y 15 de julioSemifinales
    18 de julioPartido por el tercer puesto
    19 de julioFinal

  • Mundial 2026: resumen de todos los grupos

    Grupo A

    México
    Sudáfrica
    Corea del Sur
    República Checa

    Grupo B

     Canadá
    Bosnia y Herzegovina
    Qatar
    Suiza

    Grupo C

     Brasil
    Marruecos
    Haití
    Escocia

    Grupo D

     Estados Unidos
    Paraguay
    Australia
    Turquía

    Grupo E

     Alemania
    Curazao
    Costa de Marfil
    Ecuador

    Grupo F

     Países Bajos
    Japón
    Suecia
    Túnez

    Grupo G

     Bélgica
    Egipto
    Irán
    Nueva Zelanda

    Grupo H

     España
    Cabo Verde
    Arabia Saudí
    Uruguay

    Grupo I

    Francia
    Senegal
    Irak
    Noruega

    Grupo J

     Argentina
    Argelia
    Austria
    Jordania

    Grupo K

     Portugal
    República Democrática del Congo
    Uzbekistán
    Colombia

    Grupo L

     Inglaterra
    Croacia
    Ghana
    Panamá

  • Mundial 2026: ¿Cuándo y a qué hora se jugarán los partidos en Estados Unidos, Canadá y México? Así fue en 1994 y 2014.

    Horarios de los partidos del Mundial de 1994 en EE. UU.:

    17:30 h
    18:00 h (un partido de Alemania)
    18:30
    19:00 h (un partido de Alemania)
    21:00 h (un partido de Alemania)
    21:30
    22:00 h (dos partidos de Alemania)
    22:30
    01:30

    Horarios de los partidos del Mundial 2014 en Brasil:

    18:00 h (tres partidos de Alemania)
    21:00 h (dos partidos de Alemania)
    22:00 h (dos partidos de Alemania)
    00:00
    03:00
Amistosos
Germany crest
Germany
GER
Finland crest
Finland
FIN