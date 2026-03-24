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Alemania ficha a un antiguo miembro del cuerpo técnico del Bayern de Múnich y del Burnley de Vincent Kompany para reforzar sus aspiraciones en el Mundial
Nagelsmann recurre al antiguo confidente de Kompany
En una medida estratégica para reforzar su cuerpo técnico de cara al Mundial de 2026, Nagelsmann ha incorporado oficialmente a Bram Geers a la plantilla de la selección nacional. Este experto belga en rendimiento se ha labrado una formidable reputación en el fútbol europeo en los últimos años, sobre todo gracias a su estrecha colaboración con el ex capitán del Manchester City y actual sensación del mundo del entrenamiento, Vincent Kompany.
Se espera que este profesional de 32 años se incorpore al departamento de preparación física ya existente, donde trabajará junto a los consolidados preparadores físicos Nicklas Dietrich y Krunoslav Banovcic.
Geers se integrará en Die Mannschaft de inmediato, aportando una gran experiencia adquirida en algunas de las ligas más exigentes del fútbol mundial para ayudar a Alemania a afrontar su próximo calendario internacional.
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Un rápido ascenso en el mundo del entrenamiento
Geers ocupa actualmente el cargo de directortécnico del Anderlecht, donde sigue siendo una figura clave para el club más laureado de Bélgica. Su trayectoria profesional ha sido realmente impresionante, ya que anteriormente había acompañado a Kompany en diversos entornos de gran presión, tanto a nivel de clubes como continental.
Antes de regresar a Bélgica, Geers fue una pieza clave del cuerpo técnico tanto en el Burnley como en el Bayern de Múnich. Su etapa en el Allianz Arena le permitió trabajar a diario con muchos de los actuales internacionales alemanes, lo que lo convierte en una elección lógica para Nagelsmann, que busca afinar la preparación física de la plantilla antes de que el equipo vuele a Norteamérica.
Repercusión inmediata en los próximos partidos amistosos
La DFB ha confirmado que Geers se incorporará al cuerpo técnico de forma temporal y permanecerá con el equipo hasta el final del Mundial de este verano. Su primera tarea consistirá en supervisar la preparación física de la plantilla durante el actual parón internacional, en el que se disputarán dos partidos cruciales para los antiguos campeones del mundo.
Alemania se enfrentará a Suiza en Basilea este viernes con el objetivo de ganar impulso y cohesión. Tras ese choque, los hombres de Nagelsmann volverán a su territorio para enfrentarse a Ghana en Stuttgart el lunes, lo que brindará a Geers una oportunidad inmediata para evaluar el estado físico de la plantilla en un entorno competitivo.
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Reforzar la misión del Mundial
Nagelsmann se ha mostrado muy claro sobre la necesidad de lograr pequeñas mejoras, ahora que Alemania busca recuperar su estatus de potencia mundial. Al fichar a uno de los antiguos ayudantes de mayor confianza de Kompany, el seleccionador se asegura de que sus planes tácticos se vean respaldados por un rendimiento físico de élite. Esta incorporación llega en un momento en el que tanto veteranos como jóvenes estrellas se enfrentan a un calendario nacional muy apretado.
Aunque la atención sigue centrada en el terreno de juego, la inversión de la DFB en el cuerpo técnico denota una clara intención de no dejar ningún cabo suelto. Geers compaginará sus obligaciones internacionales con su actual cargo en Bélgica, y volverá al Anderlecht a tiempo completo una vez que la campaña alemana en el Mundial llegue a su fin a finales de este año.