Alemania, convocatoria para los partidos contra Suiza y Ghana: ¿qué jugadores ha convocado Julian Nagelsmann para la selección alemana y qué estrellas de la DFB faltan?

Julian Nagelsmann afronta los dos primeros partidos internacionales con dos debutantes y seis jugadores que regresan a la selección. En la convocatoria de 26 jugadores presentada hoy destacan especialmente dos nombres: con Lennart Karl y Jonas Urbig, el seleccionador alemán asciende directamente a dos talentos del Bayern a la selección absoluta. La convocatoria se ve reforzada además por los internacionales que militan en la Premier League inglesa: Pascal Groß, Kai Havertz y Anton Stach. A ellos se suman Antonio Rüdiger, Deniz Undav y Josha Vagnoman.

Estos jugadores son nuevos en la convocatoria con respecto a la última:

Portero: Jonas Urbig

Defensa: Antonio Rüdiger, Josha Vagnoman, Anton Stach, Pascal Groß

Delanteros: Deniz Undav, Lennart Karl, Kai Havertz

Entre otros, Finn Dahmen debe ceder su puesto a Jonas Urbig. Tampoco está incluido Said El Mala. Nagelsmann se había mostrado crítico recientemente por su escasa participación en el 1. FC Köln.

Estos jugadores no están presentes en comparación con la última convocatoria:

Portero: Finn Dahmen, Noah Atubolu

Defensa : Ridle Baku

Ridle Baku Ataque: Karim Adeyemi, Jonathan Burkardt, Nadiem Amiri, Said El Mala

Nagelsmann tampoco incluye en su convocatoria para los partidos amistosos al mediocampista estrella Jamal Musiala. Debido a los actuales problemas de lesión de Musiala, se ha decidido, de común acuerdo con el FCB y los equipos médicos implicados, no convocar al jugador de 23 años. Tampoco estarán Niclas Füllkrug, Tim Kleindienst, Angelo Stiller, Maximilian Mittelstädt y Maximilian Beier.