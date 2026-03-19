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JULIAN NAGELSMANN Getty Images

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Alemania, convocatoria para los partidos contra Suiza y Ghana: ¿qué jugadores ha convocado Julian Nagelsmann para la selección alemana y qué estrellas de la DFB faltan?

¿Quiénes entrarán en la convocatoria definitiva de la selección alemana antes de la fase decisiva del Mundial y qué estrellas de la DFB se quedarán en casa? Spox te da todas las respuestas.

El seleccionador nacional Julian Nagelsmann ha dado a conocer oficialmente la convocatoria para los partidos de preparación para el Mundial que se disputarán en Suiza (27 de marzo) y contra Ghana (30 de marzo).

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  • Alemania, convocatoria para los partidos contra Suiza y Ghana: ¿qué jugadores ha convocado Julian Nagelsmann para la selección alemana y qué estrellas de la DFB faltan?

    Julian Nagelsmann afronta los dos primeros partidos internacionales con dos debutantes y seis jugadores que regresan a la selección. En la convocatoria de 26 jugadores presentada hoy destacan especialmente dos nombres: con Lennart Karl y Jonas Urbig, el seleccionador alemán asciende directamente a dos talentos del Bayern a la selección absoluta. La convocatoria se ve reforzada además por los internacionales que militan en la Premier League inglesa: Pascal Groß, Kai Havertz y Anton Stach. A ellos se suman Antonio Rüdiger, Deniz Undav y Josha Vagnoman.

    Estos jugadores son nuevos en la convocatoria con respecto a la última:

    • Portero:Jonas Urbig
    • Defensa: Antonio Rüdiger, Josha Vagnoman, Anton Stach, Pascal Groß
    • Delanteros: Deniz Undav, Lennart Karl, Kai Havertz

    Entre otros, Finn Dahmen debe ceder su puesto a Jonas Urbig. Tampoco está incluido Said El Mala. Nagelsmann se había mostrado crítico recientemente por su escasa participación en el 1. FC Köln.

    Estos jugadores no están presentes en comparación con la última convocatoria: 

    • Portero: Finn Dahmen, Noah Atubolu
    • Defensa: Ridle Baku
    • Ataque: Karim Adeyemi, Jonathan Burkardt, Nadiem Amiri, Said El Mala

    Nagelsmann tampoco incluye en su convocatoria para los partidos amistosos al mediocampista estrella Jamal Musiala. Debido a los actuales problemas de lesión de Musiala, se ha decidido, de común acuerdo con el FCB y los equipos médicos implicados, no convocar al jugador de 23 años. Tampoco estarán Niclas Füllkrug, Tim Kleindienst, Angelo Stiller, Maximilian Mittelstädt y Maximilian Beier.

    • Anuncios
  • wm-2026-trophy-1200Getty Images

    Selección alemana: la convocatoria de la selección nacional alemana

    PosiciónJugadorClub
    PorteroOliver BaumannTSG Hoffenheim
    PorteroAlexander NübelVfB Stuttgart
    PorteroJonas UrbigFC Bayern de Múnich
    DefensaWaldemar AntonBorussia Dortmund
    DefensaNathaniel BrownEintracht de Fráncfort
    DefensaPascal GroßBrighton & Hove Albion
    DefensaJoshua KimmichFC Bayern de Múnich
    DefensivoAleksandar PavlovicFC Bayern de Múnich
    DefensaDavid RaumRB Leipzig
    DefensaAntonio RüdigerReal Madrid
    DefensaNico SchlotterbeckBorussia Dortmund
    DefensaAnton StachLeeds United
    DefensaJonathan TahFC Bayern de Múnich
    DefensivoMalick ThiawNewcastle United
    DefensaJosha VagnomanVfB Stuttgart
    OfensivoLeon GoretzkaFC Bayern de Múnich
    OfensivaSerge GnabryFC Bayern de Múnich
    DelanteroKai HavertzArsenal
    DelanteroLennart KarlFC Bayern de Múnich
    DelanteroJamie LewelingVfB Stuttgart
    DelanteroFelix NmechaBorussia Dortmund
    DelanteroLeroy SanéGalatasaray Estambul
    DelanteroKevin SchadeFC Brentford
    DelanteroDeniz UndavVfB Stuttgart
    DelanteroFlorian WirtzFC Liverpool
    DelanteroNick WoltemadeNewcastle United

  • Alemania, convocatoria para los partidos contra Suiza y Ghana: retransmisión

    El partido amistoso en Suiza se retransmitirá en directo por RTL y en streaming en RTL+. El partido en casa contra Ghana lo retransmitirá la ARD en televisión en abierto y en su mediateca. 

    También durante el Mundial, las cadenas públicas se repartirán la fase de grupos: los partidos contra Curazao y Ecuador se retransmitirán en la ARD, y el duelo contra Costa de Marfil, en la ZDF. Para quienes no quieran perderse ningún partido: MagentaTV retransmitirá todos los partidos de todo el torneo.

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  • Alemania, convocatoria para los partidos contra Suiza y Ghana: resumen de las fechas clave y la retransmisión de la selección alemana

    FechaHoraFechaLugarRetransmisión
    27 de marzo20:45Partido de preparación para el Mundial contra SuizaBasileaRTL, RTL+
    30 de marzo20:45Partido de preparación para el Mundial contra GhanaStuttgartARD, biblioteca multimedia de ARD
    31 de mayo20:45Partido de preparación para el Mundial contra FinlandiaMagunciaZDF, biblioteca multimedia de ZDF
    2 de junio Salida hacia la concentración en ChicagoFráncfort-
    6 de junio20:30Partido de preparación para el Mundial contra EE. UU.ChicagoRTL, RTL+
    8 de junio Instalación en la sede del Mundial (The Graylyn Estate en Winston-Salem)Carolina del Norte-
    14 de junio19:00Partido de la fase de grupos del Mundial contra CurazaoHoustonARD, MagentaTV, ARD-Mediathek
    20 de junio22:00Partido de la fase de grupos del Mundial contra Costa de MarfilTorontoZDF, MagentaTV, biblioteca multimedia de ZDF
    25 de junio22:00Partido de la fase de grupos del Mundial contra EcuadorEast RutherfordARD, MagentaTV, biblioteca multimedia de ARD
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