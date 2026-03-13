Alemania, calendario de la selección nacional para el Mundial de 2026: fechas, días, partidos amistosos, retransmisión del equipo de la DFB en televisión en abierto y streaming en directo.

Hasta el Mundial del año que viene, la selección nacional tiene programados cuatro partidos amistosos. En marzo, el equipo del entrenador Julian Nagelsmann disputará dos encuentros, a los que seguirán otros dos a finales de mayo y principios de junio. El primer partido será contra Suiza, el 27 de marzo. El siguiente encuentro contra Ghana está programado para el 30 de marzo en Stuttgart. A continuación, la selección alemana se enfrentará a Finlandia el 31 de mayo en Maguncia, antes de medirse a la anfitriona, Estados Unidos, en Houston, poco antes del inicio del torneo. El primer partido de la fase de grupos del Mundial se disputará el 14 de junio a las 19:00 horas contra Curazao.

Los partidos internacionales contra Suiza y Estados Unidos se retransmitirán por RTL. El partido contra Ghana lo retransmitirá la ARD y el partido contra Finlandia lo retransmitirá la ZDF.

Los partidos de RTL también se pueden ver en la retransmisión en directo de RTL+. Para ello, sin embargo, es necesario suscribirse a un servicio de pago. Las retransmisiones en directo de las cadenas públicas se pueden ver de forma gratuita.