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NagelsmannGetty
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Alemania, alineación prevista contra Suiza: ¡basta ya de misterios! Julian Nagelsmann desvela (casi) todo su once para el partido

Switzerland vs Germany
Switzerland
Germany
Amistosos

Penúltimo partido de preparación antes de la convocatoria definitiva para el Mundial: Alemania se enfrentará a Suiza el viernes. Te adelantamos la alineación en la que podría confiar el seleccionador alemán, Julian Nagelsmann; él mismo ya ha desvelado la mayoría de las posiciones.

¡Poco a poco nos acercamos a la fase decisiva! El viernes 27 de marzo, la selección alemana se enfrentará a Suiza, en uno de los dos partidos amistosos previos a la convocatoria de mayo. El saque inicial en el St. Jakob-Park (Basilea) está previsto para las 20:45.

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Pero, ¿qué jugadores ha convocado el seleccionador Julian Nagelsmann? ¿Y quiénes podrían ser titulares? ¡Lo descubrirás en este artículo!

  • Alemania, alineación prevista contra Suiza: así podría alinear Julian Nagelsmann a la selección alemana

    El seleccionador nacional tendrá que prescindir de varios jugadores en esta última serie de partidos amistosos. La ausencia de Jamal Musiala ya se sabía desde hacía tiempo; tras la convocatoria, se retiraron primero Aleksandar Pavlovic y Felix Nmecha, y más recientemente también Jamie Leweling y el portero Jonas Urbig. Nagelsmann convocó a Angelo Stiller y Chris Führich para sustituir a Pavlovic y Nmecha, y a Finn Dahmen, del Augsburgo, para sustituir a Urbig.

    Pero pasemos ahora a los jugadores que previsiblemente saltarán al campo. Últimamente, la selección alemana ha jugado principalmente con una formación 4-2-3-1, y es probable que también lo haga contra la Nati.

    En la portería, la cosa está clara: Oliver Baumann será el portero titular de Alemania. En la zaga, Joshua Kimmich es titular en el lateral derecho; el seleccionador Julian Nagelsmann confirmó ambas posiciones el jueves por la noche en la rueda de prensa. 

    En el lateral izquierdo, David Raum tiene preferencia sobre el joven del Frankfurt Nathaniel Brown. En el centro de la defensa, según Nagelsmann, que ha desvelado un número inusual de alineaciones, jugarán Jonathan Tah y Nico Schlotterbeck. El reincorporado Antonio Rüdiger ocupará inicialmente un puesto en el banquillo. Rüdiger ha asegurado que, incluso desde el banquillo, «lo dará todo». En el lateral izquierdo jugará David Raum. En defensa, dijo Nagelsmann, «necesitamos buenas sensaciones y estabilidad».

    Dado que con Nmecha y Pavlovic se han marchado dos mediocentros, Leon Goretzka, del FC Bayern de Múnich, es titular. Se prevé que Angelo Stiller sea el «clon» de Pavlovic en el seis. El jugador del Stuttgart, convocado a posteriori, es uno de los que aún deben demostrar su valía para una convocatoria al Mundial. El puesto de Musiala en la delantera, junto a Florian Wirtz y, previsiblemente, Nick Woltemade, recae en Serge Gnabry; durante el partido, Karl puede aspirar a debutar.

    El joven de 18 años «ha entrenado de forma muy destacada», elogió Nagelsmann, «me ha causado una impresión muy positiva y no he tenido en absoluto la sensación de que el revuelo mediático se le suba a la cabeza». Quedaba la posición de delantero centro, y también ahí Nagelsmann ya se había decidido la noche anterior: el retornado Kai Havertz. «Es un jugador extremadamente bueno que nos vendrá muy bien en esa posición».

    Más adelante, Florian Wirtz comenzará en el centro; en la banda, debido a la baja de Leweling, Nick Woltemade, que no está en su mejor momento en el Newcastle, podría tener buenas posibilidades de ser titular. El tercero del trío debería ser Serge Gnabry. En la punta, según Nagelsmann, Kai Havertz tendrá preferencia sobre Deniz Undav.

    Alineación prevista de Alemania: Baumann – Kimmich, Tah, Schlotterbeck, Raum – Stiller, Goretzka – Woltemade, Wirtz, Gnabry – Havertz

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  • Alemania, partido amistoso: así podría alinearse Suiza contra la selección alemana

    La selección suiza ha jugado últimamente casi siempre con un 4-3-3; dado que ha ganado cinco partidos consecutivos, es probable que también lo haga contra la selección alemana. 

    Es probable que Gregor Kobel vuelva a defender la portería, y delante de él se espera una defensa de cuatro con Silvan Widmer y Ricardo Rodríguez en los laterales, y Nico Elvedi y Manuel Akanji en el centro. 

    Granit Xhaka debería dirigir el juego como de costumbre en el seis, con Denis Zakaria y Djibril Sow a su lado en los últimos partidos. ¿Y en la delantera? Dan Ndoye y Rubén Vargas podrían ocupar las bandas, con Breel Embolo como punta. También son posibles Noah Okafor o Fabian Rieder. 

    Alineación prevista de Suiza: Kobel – Widmer, Elvedi, Akanji, Rodríguez – Zakaria, Xhaka, Sow – Ndoye, Embolo, Vargas

  • Suiza contra Alemania: el partido amistoso de la selección alemana, en directo por televisión y en streaming

    El partido de mañana se retransmitirá de forma totalmente gratuita por televisión en abierto, concretamente en RTL. A las 20:15, la cadena de televisión en abierto comenzará con los reportajes previos, donde os recibirán el presentador Florian König y el experto Lothar Matthäus. Wolff-Christoph Fuss será el comentarista.

    El espectáculo también estará disponible online, aunque la retransmisión en directo a través de RTL+ conlleva un coste. 

  • Suiza contra Alemania: el partido amistoso de la selección alemana en el marcador en directo de SPOX

    Por supuesto, también podéis seguir el partido con nosotros: como de costumbre, ¡os ofreceremos un minuto a minuto completo del partido internacional de la selección alemana!

    ¡Aproximadamente una hora antes del saque inicial encontraréis aquí el marcador en directo con las alineaciones oficiales!

  • Julian NagelsmannGetty

    Suiza contra Alemania: lo más importante sobre el partido amistoso de la selección alemana

    • Partido: Suiza contra Alemania
    • Competición: Partido amistoso
    • Fecha: 27 de marzo de 2026
    • Hora: 20:45
    • Lugar: St. Jakob-Park, Basilea (Suiza)
    • TV: RTL
    • Retransmisión en directo: RTL+
    • Marcador en directo: SPOX

  • Alemania, convocatoria: Julian Nagelsmann ha convocado a estos jugadores para el partido amistoso contra Suiza

    N.ºJugadorEquipo
    1Oliver BaumannTSG Hoffenheim
    2Antonio RüdigerReal Madrid
    3Waldemar AntonBorussia Dortmund
    4Jonathan TahFC Bayern
    5Pascal GroßBrighton & Hove Albion
    6Joshua KimmichFC Bayern
    7Kai HavertzArsenal
    8Leon GoretzkaFC Bayern
    9Kevin SchadeFC Brentford
    11Nick WoltemadeNewcastle
    12Alexander NübelVfB Stuttgart
    13Deniz UndavVfB Stuttgart
    14Chris FührichVfB Stuttgart
    15Nico SchlotterbeckBorussia Dortmund
    16Angelo StillerVfB Stuttgart
    17Florian WirtzLiverpool
    18Nathaniel BrownEintracht de Fráncfort
    19Leroy SanéGalatasaray
    20Serge GnabryFC Bayern
    21Jonas UrbigFC Bayern
    22David RaumRB Leipzig
    23Josha VagnomanVfB Stuttgart
    24Anton StachLeeds United
    25Lennart KarlFC Bayern
    26Malick ThiawNewcastle


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