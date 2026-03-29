Alemania, alineación prevista contra Ghana: así podría alinear Julian Nagelsmann a la selección alemana

La selección alemana ha jugado últimamente con un 4-2-3-1, pero hay muchos indicios de que Julian Nagelsmann rotará notablemente a sus jugadores contra Ghana. Tras el trepidante 4-3 contra Suiza, es probable que la formación básica se mantenga similar, aunque los posibles cambios podrían hacer que el equipo de la DFB pareciera, en algunos momentos, un 4-3-3.

En la portería, la situación antes del partido contra Ghana está algo más abierta. Oliver Baumann fue titular contra Suiza y sigue siendo el claro número uno, aunque hay indicios de que Alexander Nübel podría tener minutos de juego en Stuttgart. En la defensa de cuatro, Joshua Kimmich debería comenzar por la derecha, mientras que en el centro de la defensa todo apunta a Antonio Rüdiger y Malick Thiaw. En el lateral izquierdo, Nathaniel Brown es candidato para el once inicial, aunque David Raum también sigue siendo una opción.

En el centro del campo esperamos cambios. Pascal Groß y Anton Stach son los principales candidatos para el once inicial, después de que contra Suiza fueran titulares Angelo Stiller y Leon Goretzka. Por delante, Serge Gnabry podría jugar algo más retrasado o en la banda derecha.

En ataque también podría haber algunos cambios. Florian Wirtz fue el hombre más destacado contra Suiza, con dos goles y dos asistencias, pero podría ser reservado tras su gran esfuerzo. Kevin Schade es un candidato realista para un puesto en la línea de tres del ataque; también Lennart Karl podría debutar en el once inicial tras su breve aparición contra Suiza. Nagelsmann también dejó entrever que Sane vuelve a ser una opción a pesar de su actuación más bien discreta.

En la punta del ataque, la decisión aún está en el aire: Nick Woltemade es candidato para el once inicial, pero, según declaraciones de Nagelsmann, también es muy posible que juegue Deniz Undav.

Alineación prevista de Alemania:

Nübel – Kimmich, Thiaw, Rüdiger, Brown – Groß, Stach, Gnabry – Lennart Karl, Woltemade, Schade