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¿¡Alejandro Garnacho ya está en venta!? Se ha revelado la cantidad que el Chelsea cree que podría obtener por el exjugador del Manchester United
El Chelsea está dispuesto a escuchar ofertas
La luna de miel de Garnacho en la capital inglesa ha llegado oficialmente a su fin, y hay informes que apuntan a que los Blues ya están dispuestos a sacar provecho económico del joven jugador. Según el periodista Simon Phillips en su Substack, la directiva del Chelsea está ahora dispuesta a autorizar la salida del extremo. A pesar de llegar con gran expectación como fichaje estrella por 40 millones de libras (53 millones de dólares) el verano pasado, el jugador de 21 años no ha logrado consolidarse como titular habitual. El club está dejando clara su postura, y Phillips señala: «El Chelsea cree que Garnacho tendría muchos pretendientes dispuestos a pagar básicamente la misma cantidad que pagaron para ficharlo el verano pasado. Al parecer, el club creía que el mercado de extremos izquierdos estaba seco el verano pasado, pero también ha habido algunos fichajes de los que se han arrepentido desde entonces».
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Dificultades para encontrar la forma y el reconocimiento internacional
La salida inicial de Garnacho se debió a una grave crisis en las relaciones en Old Trafford. Tras arremeter contra el entrenador Rubén Amorim tras la derrota en la final de la Europa League, el extremo fue relegado al «equipo de reserva» antes de ser vendido por 40 millones de libras. Sin embargo, el cambio de aires no ha supuesto un resurgimiento en su carrera, ya que su rendimiento ha caído en picado. Las consecuencias de esta mala racha en el ámbito nacional se han dejado sentir con fuerza en la escena internacional, ya que recientemente ha sido excluido de la selección nacional. Con el Mundial de 2026 en el horizonte, su puesto se ve seriamente amenazado.
La implacable maquinaria de reclutamiento
Cuando el extremo cambió el noroeste por Londres, muchos advirtieron que se adentraba en un sistema en el que a menudo se considera a los jugadores meros activos en lugar de pilares a largo plazo. El actual modelo de negocio del Chelsea se centra en gran medida en fichar jóvenes promesas con un alto valor de reventa, y parece que él podría ser la última víctima de esta política de rotación constante, en un momento en que el club busca equilibrar sus cuentas. Sus estadísticas subyacentes ponen de relieve esta dificultad; en un total de 37 partidos en todas las competiciones, solo ha logrado ocho goles y cuatro asistencias en 1.935 minutos de juego. Su rendimiento en la Premier League ha sido especialmente decepcionante, con solo un gol y cuatro asistencias en 20 partidos. Aunque recuperó algo de forma en las copas nacionales —marcando cuatro goles en cuatro partidos de la EFL Cup y dos en cuatro encuentros de la FA Cup—, un único tanto en nueve partidos de la Liga de Campeones de la UEFA no fue suficiente para afianzar su puesto. Con jugadores como Estevao, Jamie Gittens y Pedro Neto compitiendo por minutos en las bandas, Garnacho ha caído claramente en la jerarquía del equipo.
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Los refuerzos ya están llegando a Stamford Bridge
Mientras que el United ha logrado una mejora inmediata al sustituir a su canterano por Matheus Cunha, el Chelsea también está tomando medidas para reestructurar su línea de ataque. Se prevé que la inminente llegada de Geovany Quenda, procedente del Sporting de Lisboa, limite aún más las oportunidades del delantero, que atraviesa una mala racha. Por su parte, los aficionados del United parecen mostrar poca compasión. Tras haber sido sustituido en el descanso en los últimos partidos, el jugador olvidado podría verse pronto buscando un tercer equipo en tres años.