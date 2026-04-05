Cuando el extremo cambió el noroeste por Londres, muchos advirtieron que se adentraba en un sistema en el que a menudo se considera a los jugadores meros activos en lugar de pilares a largo plazo. El actual modelo de negocio del Chelsea se centra en gran medida en fichar jóvenes promesas con un alto valor de reventa, y parece que él podría ser la última víctima de esta política de rotación constante, en un momento en que el club busca equilibrar sus cuentas. Sus estadísticas subyacentes ponen de relieve esta dificultad; en un total de 37 partidos en todas las competiciones, solo ha logrado ocho goles y cuatro asistencias en 1.935 minutos de juego. Su rendimiento en la Premier League ha sido especialmente decepcionante, con solo un gol y cuatro asistencias en 20 partidos. Aunque recuperó algo de forma en las copas nacionales —marcando cuatro goles en cuatro partidos de la EFL Cup y dos en cuatro encuentros de la FA Cup—, un único tanto en nueve partidos de la Liga de Campeones de la UEFA no fue suficiente para afianzar su puesto. Con jugadores como Estevao, Jamie Gittens y Pedro Neto compitiendo por minutos en las bandas, Garnacho ha caído claramente en la jerarquía del equipo.