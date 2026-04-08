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Alejandro Garnacho podría fichar este verano por un club sorpresa, tras haberse establecido contacto con el extremo del Chelsea
Conflictos en la capital
El fichaje de Garnacho por el Chelsea se consideró inicialmente como un nuevo comienzo muy necesario tras su sonado enfrentamiento con Rubén Amorim en el Manchester United. Sin embargo, la luna de miel del extremo en el oeste de Londres ha llegado definitivamente a su fin. El internacional argentino no ha logrado afianzarse en el once inicial durante una temporada turbulenta.
Estadísticamente, el jugador de 21 años no ha cumplido con las expectativas. Aunque ha sumado ocho goles y cuatro asistencias en 37 partidos en todas las competiciones con el Chelsea, la mayor parte de esa producción se produjo en partidos de copa nacionales. Un escaso rendimiento de solo un gol en 20 partidos de la Premier League ha suscitado serias dudas sobre su idoneidad a largo plazo para un club con grandes ambiciones.
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El River Plate da la sorpresa
A la luz de sus continuas dificultades en Stamford Bridge, ha surgido un pretendiente inesperado. Según informaciones procedentes de Sudamérica, el entrenador del River Plate, Eduardo Coudet, se ha puesto en contacto directamente con Garnacho para hablar de un posible fichaje. La noticia, dada a conocer por el periodista de TyC Sports Gonzalo Carol, sugiere que el gigante argentino está tanteando el terreno para ver si es posible cerrar un acuerdo por el delantero de 21 años.
El informe indica que el Chelsea vería con buenos ojos un acuerdo de cesión por un año, lo que permitiría al jugador recuperar la confianza lejos del intenso escrutinio de la máxima categoría del fútbol inglés.
Obstáculos para el traslado
Aunque el interés por el River Plate está cobrando fuerza en Argentina, siguen existiendo varios obstáculos importantes. Desde el punto de vista económico, el salario del extremo supondría un gran escollo para cualquier equipo sudamericano, y además está la delicada cuestión de las preferencias deportivas del propio jugador. Garnacho ha declarado públicamente que su familia siempre ha apoyado al Boca Juniors, el acérrimo rival del River Plate. Además, desde el punto de vista deportivo, un fichaje por la Primera División argentina podría no ser el trampolín que Garnacho necesita para volver a la selección argentina de Lionel Scaloni.
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La implacable política de fichajes del Chelsea
Según se informa, la directiva del Chelsea está empezando a considerar a Garnacho desde la perspectiva de su estrategia general de fichajes, que da prioridad al alto valor de reventa y a la evolución constante de la plantilla. El Chelsea ya está dispuesto a sacar provecho económico del jugador de 21 años y está abierto a autorizar su salida. Al dejar claro que escuchará ofertas, el club cree que aún puede recuperar una parte significativa de los 40 millones de libras que pagó al Manchester United el verano pasado. Mientras la directiva busca equilibrar las cuentas, Garnacho se encuentra en una encrucijada en su carrera. Queda por ver si su próximo paso será volver a Argentina o afrontar un nuevo reto en Europa, pero la política de puertas giratorias en Stamford Bridge hace que su futuro con la camiseta azul sea cada vez más incierto.