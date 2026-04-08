Alejandro Garnacho podría fichar este verano por un club sorpresa, tras haberse establecido contacto con el extremo del Chelsea

El fichaje de Garnacho por el Chelsea se consideró inicialmente como un nuevo comienzo muy necesario tras su sonado enfrentamiento con Rubén Amorim en el Manchester United. Sin embargo, la luna de miel del extremo en el oeste de Londres ha llegado definitivamente a su fin. El internacional argentino no ha logrado afianzarse en el once inicial durante una temporada turbulenta.

Estadísticamente, el jugador de 21 años no ha cumplido con las expectativas. Aunque ha sumado ocho goles y cuatro asistencias en 37 partidos en todas las competiciones con el Chelsea, la mayor parte de esa producción se produjo en partidos de copa nacionales. Un escaso rendimiento de solo un gol en 20 partidos de la Premier League ha suscitado serias dudas sobre su idoneidad a largo plazo para un club con grandes ambiciones.