Getty Images Sport
Traducido por
Alejandro Garnacho debe «controlar su ego» para salvar su carrera en el Chelsea tras una temporada decepcionante en la que solo marcó un gol
Wright-Phillips exige más al astro argentino
Wright-Phillips, quien jugó más de 120 partidos con el Chelsea, cree que el jugador de 21 años debe cambiar su actitud para triunfar en la Premier League. En declaraciones a Sky Bet, afirmó: «Quizá deba controlar un poco su ego. En la Premier, media o una temporada no bastan. Para que la gente quiera ficharte, debe ser constante».
- Getty Images Sport
Dificultades para mantener la regularidad en Stamford Bridge
Garnacho ha jugado 23 partidos en la Premier League esta temporada, pero solo ha marcado un gol. Esta falta de gol ha recibido críticas de aficionados y comentaristas, más aún dada la fuerte competencia por un lugar en la plantilla de los Blues. Wright-Phillips advirtió que nadie, ni siquiera Garnacho, puede bajar el ritmo.
«Está bien marcar de vez en cuando, pero conozco a la afición del Chelsea: espera que des el 110 %. Si ven que te esfuerzas por ese escudo, te apoyarán. No sé si es por cuestiones tácticas o si no está contento, pero tienen casi seis o siete extremos, así que va a tener que hacer algo porque [Jamie] Gittens podría entrar en acción en cualquier momento».
Garnacho sigue orgulloso de su fichaje por el Chelsea.
Al reflexionar sobre su trayectoria a principios de este año, Garnacho habló del orgullo que siente por representar al club a pesar de la irregularidad del equipo. En declaraciones a Premier League Productions, afirmó: «Sabemos qué equipo tenemos y de lo que somos capaces. A veces las cosas van mejor en algunos momentos, y en otros peor. Pero sí, estoy muy orgulloso de estar aquí en este momento».
Además, aclaró su salida de Old Trafford y afirmó no guardar rencor: «En el United no tengo nada malo que decir del club ni de ningún compañero. Solo cambió un momento de la vida; mi vida siguió adelante, así que hay que mirar hacia adelante», concluyó el argentino.
- Getty Images Sport
Deja que Cole Palmer tome la delantera
Aunque Garnacho recibió la mayoría de las críticas, Wright-Phillips también habló de Cole Palmer y pidió darle más protagonismo ofensivo. Aseguró que sus labores defensivas limitan su influencia en el último tercio del campo y propuso construir el equipo en torno a su talento único.
Wright-Phillips explicó: «Para alguien con tanta habilidad, no quiero que esté cerca de mi área. Es un jugador que, bien respaldado, puede salirse del guion y dar esos pases cerca del delantero. Simplemente creo que deben encontrar la forma de alinearlo como ’10’, porque es el jugador inconformista que necesitan y, en muchos sentidos, con lo que ha hecho en tan poco tiempo, deberían construir el equipo a su alrededor».