Alejandro Garnacho debe «controlar su ego» para salvar su carrera en el Chelsea tras una temporada decepcionante en la que solo marcó un gol

Garnacho ha jugado 23 partidos en la Premier League esta temporada, pero solo ha marcado un gol. Esta falta de gol ha recibido críticas de aficionados y comentaristas, más aún dada la fuerte competencia por un lugar en la plantilla de los Blues. Wright-Phillips advirtió que nadie, ni siquiera Garnacho, puede bajar el ritmo.

«Está bien marcar de vez en cuando, pero conozco a la afición del Chelsea: espera que des el 110 %. Si ven que te esfuerzas por ese escudo, te apoyarán. No sé si es por cuestiones tácticas o si no está contento, pero tienen casi seis o siete extremos, así que va a tener que hacer algo porque [Jamie] Gittens podría entrar en acción en cualquier momento».