¿Alegría por el despido de Lukas Kwasniok? Said El Mala causa revuelo en el 1. FC Köln

La relación entre El Mala y Kwasniok, en particular, se fue deteriorando a simple vista a lo largo de la temporada. A pesar del gran impacto ofensivo del jugador de 19 años, Kwasniok lo había utilizado a menudo solo como suplente en la primera mitad de la temporada, para gran incomprensión de la propia afición. «Soy compañero de Said, no su admirador», había dicho Kwasniok, por ejemplo, en enero, y explicó que El Mala «aún no estaba preparado» para jugar todos los partidos desde el principio. Por eso quería que el joven decidiera los partidos desde el banquillo.

«Tuvimos nuestra mejor racha de la temporada cuando nos centramos en empezar los partidos contra otros equipos de tal manera que pudiéramos ir desmontando el juego y sacar al campo a jugadores capaces de hacer el trabajo sucio, para luego, en los últimos compases, contar con algunos artistas más en el campo que decidieran los partidos a nuestro favor. Esa era la idea», dijo Kwasniok en otra ocasión sobre la dudosa «degradación» de su «artista», que tuvo un efecto muy negativo para El Malas a nivel de la selección nacional.

Y es que el seleccionador nacional Julian Nagelsmann siguió la narrativa de Kwasniok y lo señaló explícitamente en una entrevista muy comentada en la revista kicker, además de lo que, en su opinión, le diferenciaba de Lennart Karl en el FC Bayern.

«Hay una diferencia entre estar en el Bayern o en el Colonia. Simplemente tiene que tener más minutos de juego en Colonia», aclaró Nagelsmann: «Y esta declaración no va dirigida a Lukas Kwasniok, porque lo conozco como un entrenador que observa con atención lo que necesita para su juego, también en defensa. Said debe aspirar a ser titular en Colonia y a jugar siempre. Pero juega el 50 %, y eso es demasiado poco. Y eso no es culpa del entrenador, como a menudo se piensa, sino que depende de él mismo, de lo sólido que sea en defensa».