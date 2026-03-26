En el podcast Montiliving, Albert Dalmau habla de la pretemporada del FC Barcelona en el verano de 2009. Por aquel entonces, Dalmau, un joven talento de 17 años, tuvo la oportunidad de entrenar con el primer equipo. Lo que más le quedó grabado fue la elección de bebida de Aleksandr Hleb. «En la típica botella de Gatorade había Gatorade, pero también le había añadido un poco de alcohol», contó Dalmau.
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«Alcohol en la botella de Gatorade»: una revelación impactante sobre un jugador del FC Barcelona
Hleb había fichado por el Barcelona un año antes, procedente del Arsenal, por 17 millones de euros. Bajo la dirección del entrenador Pep Guardiola, el entonces centrocampista de 28 años ganó el triplete con el legendario equipo liderado por la superestrella Lionel Messi, pero él mismo no pasó de ser un jugador suplente. En 36 partidos con el Barça, Hleb disputó 1687 minutos y dio tres asistencias. No formó parte de la convocatoria para la final de la Liga de Campeones contra el Manchester United.
Los rumores sobre sus problemas con el alcohol llevan tiempo circulando. «Hleb podría haber llegado más lejos en el fútbol. Ha tenido una gran carrera, pero es que también le gustaba beber alcohol», declaró Wojciech Szczesny en una ocasión al canal polaco de YouTube Foot Truck. Hleb y Szczesny jugaron juntos en el Arsenal y, al igual que Hleb, Szczesny también acabó en el Barcelona años más tarde.
Aleksandr Hleb regresó al VfB Stuttgart en 2009
Poco después de dicha concentración de pretemporada, Hleb regresó cedido al VfB Stuttgart, donde había logrado su gran salto a la fama entre 2000 y 2005. Sin embargo, en su segunda etapa en Stuttgart no estuvo a la altura de las expectativas. Le siguieron otras cesiones al Birmingham City y al VfL Wolfsburgo. A principios de 2012, su contrato con el Barça se rescindió de mutuo acuerdo, tras lo cual fichó por el KS Samara de Rusia como agente libre. Tras pasar por Turquía y su país natal, Bielorrusia, puso fin a su carrera activa en 2020.
A pesar de todas las dificultades, Hleb es considerado el mejor futbolista de la historia de Bielorrusia. Dalmau, el entonces talento del Barça, no logró dar el gran salto y jugó en divisiones inferiores hasta el final de su carrera en 2023.