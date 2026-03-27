Alan Shearer sufre un accidente de moto provocado por un bache; la leyenda del Newcastle muestra sus graves lesiones

El icono de 55 años compartió una serie de publicaciones con sus seguidores en Instagram, en las que mostraba las secuelas físicas del incidente. Shearer publicó imágenes de su antebrazo y bíceps, con graves rasguños, mientras descansaba en casa, seguidas de una foto de su pierna en la que se veían profundas rozaduras que le cubrían tanto la rodilla como la espinilla.

El máximo goleador de todos los tiempos de la Premier League no ocultó la causa del accidente y culpó al mal estado de las carreteras. Acompañando las imágenes de sus heridas, el ex capitán de los Magpies escribió una valoración contundente de la situación: «¡Ay! ¡Los baches en bicicleta no son nada buenos!!!».

Alan Shearer Instagram

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