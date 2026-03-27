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Alan Shearer 2025Getty Images Sport
Mohamed Saeed

Traducido por

Alan Shearer sufre un accidente de moto provocado por un bache; la leyenda del Newcastle muestra sus graves lesiones

A. Shearer
Newcastle
England

Alan Shearer, leyenda del Newcastle United y de la selección inglesa, ha revelado las dolorosas secuelas de un accidente de bicicleta que le provocó cortes y rasguños importantes. El prolífico exdelantero recurrió a las redes sociales para mostrar sus lesiones y culpó al mal estado de la carretera de la caída.

  • Shearer sufre una dolorosa caída

    El icono de 55 años compartió una serie de publicaciones con sus seguidores en Instagram, en las que mostraba las secuelas físicas del incidente. Shearer publicó imágenes de su antebrazo y bíceps, con graves rasguños, mientras descansaba en casa, seguidas de una foto de su pierna en la que se veían profundas rozaduras que le cubrían tanto la rodilla como la espinilla.

    El máximo goleador de todos los tiempos de la Premier League no ocultó la causa del accidente y culpó al mal estado de las carreteras. Acompañando las imágenes de sus heridas, el ex capitán de los Magpies escribió una valoración contundente de la situación: «¡Ay! ¡Los baches en bicicleta no son nada buenos!!!».

    ShearerAlan Shearer InstagramShearerAlan Shearer Instagram



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  • Predicciones para el Mundial de Inglaterra

    A pesar de su lesión, Shearer ha seguido activo en sus labores como comentarista y recientemente ha dado que hablar con su propuesta de alineación titular de Inglaterra para el Mundial de 2026. En una selección que priorizó el rendimiento actual en la Premier League por encima de la reputación, destacó por dejar fuera de su once ideal a Jude Bellingham y Cole Palmer.

    El equipo elegido por él contaba con Jordan Pickford en la portería, una defensa de cuatro formada por Reece James, Marc Guehi, Ezri Konsa y Lewis Hall, y un centro del campo con Declan Rice y Elliot Anderson. Su cuarteto ofensivo estaba compuesto por Morgan Rogers en el puesto de número 10, flanqueado por Bukayo Saka y Anthony Gordon, con Harry Kane como punta de lanza.

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    Apoyando la visión de Tuchel

    El accidente se produjo justo cuando Thomas Tuchel se prepara para sus primeras pruebas importantes al frente de los Tres Leones. Al hablar de la amplia convocatoria de 35 jugadores de Tuchel para los amistosos de marzo, Shearer declaró a Betfair: «Es obvio que Thomas Tuchel va a hacer algunos ajustes con los jugadores que ha incorporado. Me gusta la idea de lo que ha hecho con la convocatoria de 35 jugadores en el sentido de dar un poco de descanso a algunos para un partido y que el resto entre en el siguiente».

  • Confianza en la victoria de los Tres Leones

    A pesar de su reciente percance sobre dos ruedas, Shearer se muestra optimista respecto a las posibilidades de Inglaterra en la escena mundial.

    Cree que la actual generación de talentos es capaz de plantar cara a los grandes del fútbol internacional. «Creo que Inglaterra puede ganar el Mundial. Si nos fijamos en nuestro talento, si nos fijamos en los jugadores que luchan por un puesto, entonces sí», afirmó Shearer.

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