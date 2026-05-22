Al parecer, ya se han mantenido conversaciones: el FC Bayern podría obtener una importante suma por la venta de un jugador

Según estas informaciones, ya se habrían celebrado las primeras conversaciones, y el campeón alemán tendría en mente una cifra de traspaso de unos 25 millones de euros por los servicios del surcoreano.

Kim ya jugó en el Fenerahce en la 2021/22, destacó y luego fichó por el Nápoles por 19 millones. Si vuelve a Turquía, el central de 29 años debería bajarse el sueldo.

El Bayern no pondría trabas a Kim, quien fue la tercera opción en la defensa la temporada pasada, por detrás de Dayot Upamecano y Jonathan Tah. Además, con Josip Stanisic e Hiroki Ito, el equipo de Múnich contaría con otros refuerzos de renombre en la recámara. Sin embargo, al parecer, Ito también podría abandonar el club por 20 millones de euros tras dos años marcados por las lesiones.