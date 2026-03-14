Según una noticia publicada en los medios, el Real Madrid, el club más laureado de España, se ha impuesto en la pugna por fichar a uno de los mayores talentos del país.
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Al parecer, ya ha firmado el contrato con el Real Madrid: el FC Bayern se queda con las manos vacías en su intento por fichar a un defensa muy codiciado
Según informa «Marca», Victory Okorie, de 16 años, fichará este verano por la cantera «La Fábrica» procedente del Deportivo de Alavés, rival de LaLiga.
El adolescente es considerado una gran promesa y, por ello, era muy codiciado. Según Marca, además del archirrival del Real Madrid, el FC Barcelona, y del vecino Atlético de Madrid, también los dos grandes clubes alemanes, el FC Bayern de Múnich y el Borussia Dortmund, habrían intentado fichar al joven. Sin embargo, Okorie se habría decantado por los blancos y ya habría firmado su contrato allí, según se afirma.
Victory Okorie es internacional sub-16 con España
Okorie se siente como pez en el agua en el centro de la defensa y destaca por su notable madurez en el juego. Además, para su edad, está físicamente muy desarrollado. Desde febrero forma parte de la selección española sub-16, con la que ha disputado tres partidos.
En la defensa del primer equipo del Real Madrid se prevén muchos cambios a medio plazo: los contratos de David Alaba y Antonio Rüdiger, cada vez más plagados de lesiones, expiran en verano, y su continuidad es, como mínimo, dudosa.
El pasado verano, el club de la capital ya fichó a un joven central para el futuro: Dean Huijsen (procedente del AFC Bournemouth por 62,5 millones de euros).
Los fichajes más caros del Real Madrid:
Jugadores Posición Procedencia Año Fichaje Jude Bellingham Centrocampista Borussia Dortmund 2023 127 millones de euros Eden Hazard Centrocampista FC Chelsea 2019 120,8 millones de euros Gareth Bale Delantero Tottenham Hotspur 2013 101 millones de euros Cristiano Ronaldo Delantero Manchester United 2009 94 millones de euros Aurelien Tchouameni Centrocampista AS Mónaco 2022 80 millones de euros Zinedine Zidane Centrocampista Juventus 2001 77,5 millones de euros James Rodríguez Centrocampista AS Mónaco 2014 75 millones de euros Kaká Centrocampista AC Milan 2009 67 millones de euros Luka Jović Delantero Eintracht de Fráncfort 2019 63 millones de euros Dean Huijsen Defensa AFC Bournemouth 2024 62,5 millones de euros