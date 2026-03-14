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Falko Blöding

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Al parecer, ya ha firmado el contrato con el Real Madrid: el FC Bayern se queda con las manos vacías en su intento por fichar a un defensa muy codiciado

El Real Madrid está forjando un futuro prometedor, para disgusto, entre otros, de dos grandes clubes alemanes.

Según una noticia publicada en los medios, el Real Madrid, el club más laureado de España, se ha impuesto en la pugna por fichar a uno de los mayores talentos del país.

  • Según informa «Marca», Victory Okorie, de 16 años, fichará este verano por la cantera «La Fábrica» procedente del Deportivo de Alavés, rival de LaLiga.

    El adolescente es considerado una gran promesa y, por ello, era muy codiciado. Según Marca, además del archirrival del Real Madrid, el FC Barcelona, y del vecino Atlético de Madrid, también los dos grandes clubes alemanes, el FC Bayern de Múnich y el Borussia Dortmund, habrían intentado fichar al joven. Sin embargo, Okorie se habría decantado por los blancos y ya habría firmado su contrato allí, según se afirma.

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  • Victory Okorie es internacional sub-16 con España

    Okorie se siente como pez en el agua en el centro de la defensa y destaca por su notable madurez en el juego. Además, para su edad, está físicamente muy desarrollado. Desde febrero forma parte de la selección española sub-16, con la que ha disputado tres partidos.

    En la defensa del primer equipo del Real Madrid se prevén muchos cambios a medio plazo: los contratos de David Alaba y Antonio Rüdiger, cada vez más plagados de lesiones, expiran en verano, y su continuidad es, como mínimo, dudosa.

    El pasado verano, el club de la capital ya fichó a un joven central para el futuro: Dean Huijsen (procedente del AFC Bournemouth por 62,5 millones de euros).

  • Los fichajes más caros del Real Madrid:

    JugadoresPosiciónProcedenciaAñoFichaje
    Jude BellinghamCentrocampistaBorussia Dortmund2023127 millones de euros
    Eden HazardCentrocampistaFC Chelsea2019120,8 millones de euros
    Gareth BaleDelanteroTottenham Hotspur2013101 millones de euros
    Cristiano RonaldoDelanteroManchester United200994 millones de euros
    Aurelien TchouameniCentrocampistaAS Mónaco202280 millones de euros
    Zinedine ZidaneCentrocampistaJuventus200177,5 millones de euros
    James RodríguezCentrocampistaAS Mónaco201475 millones de euros
    KakáCentrocampistaAC Milan200967 millones de euros
    Luka JovićDelanteroEintracht de Fráncfort201963 millones de euros
    Dean HuijsenDefensaAFC Bournemouth202462,5 millones de euros
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