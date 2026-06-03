Brandt, nacido en Bremen, es un «creador de juego nato» que destaca por sus regates y dinamismo. Su situación contractual lo convierte en «una de las opciones más interesantes del mercado europeo». La Roma quiere «reunir de nuevo a los dos hermanos».

En marzo la Roma ya sondó su fichaje con respuestas positivas. Ahora, Malen ha llamado a Brandt días antes de que viajara con Holanda al Mundial de Estados Unidos, Canadá y México para preguntarle si seguía interesado en recalar en la Ciudad Eterna. La respuesta, según el diario deportivo italiano, fue un sí rotundo.

No obstante, Brandt negocia con otros clubes; se ha mencionado al Atlético de Madrid. El veterano del BVB pide un salario neto de 4 millones de euros al año (unos 8 millones brutos en Alemania).