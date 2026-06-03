Según el Corriere dello Sport, Donyell Malen ayudaría a convencer al delantero de 30 años para que fiche por el AS Roma. El diario los llama «gemelos» de su etapa en el Dortmund y recuerda que, en tres años y medio juntos en el BVB, Malen y Brandt participaron en 135 goles: 73 tantos y 62 asistencias.
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Al parecer, ya aceptó la oferta de su «hermano gemelo» del BVB: ¿se irá Julian Brandt a un grande de la Liga de Campeones?
Brandt, nacido en Bremen, es un «creador de juego nato» que destaca por sus regates y dinamismo. Su situación contractual lo convierte en «una de las opciones más interesantes del mercado europeo». La Roma quiere «reunir de nuevo a los dos hermanos».
En marzo la Roma ya sondó su fichaje con respuestas positivas. Ahora, Malen ha llamado a Brandt días antes de que viajara con Holanda al Mundial de Estados Unidos, Canadá y México para preguntarle si seguía interesado en recalar en la Ciudad Eterna. La respuesta, según el diario deportivo italiano, fue un sí rotundo.
No obstante, Brandt negocia con otros clubes; se ha mencionado al Atlético de Madrid. El veterano del BVB pide un salario neto de 4 millones de euros al año (unos 8 millones brutos en Alemania).
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Donyell Malen es el mejor reclamo para que Brandt fiche por la Roma
El fichaje de Malen por la Roma demostró ser un éxito. El neerlandés llegó al Aston Villa en enero de 2025 por 25 millones de euros, pero nunca cumplió las expectativas.
Tras solo dos medias temporadas, fue cedido a la Roma en el invierno de 2026. Allí, de forma inesperada, brilló como delantero centro, se ganó al público y llevó al club a la Liga de Campeones tras ocho años, con 14 goles en 18 partidos de Serie A.
La prensa italiana se rindió pronto: «Todos están locos por Malen», tituló el Corriere dello Sport, mientras la Gazzetta dello Sport añadía: «El factor Malen: el delantero que faltaba a la Roma».
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Julian Brandt: su futuro tras dejar el BVB se definirá en agosto.
El mejor reclamo para fichar por la Roma lo hizo el propio “gemelo” de Brandt. Sin embargo, Brandt prefiere tomarse su tiempo antes de decidir su futuro. «Soy muy metódico. En algunas rondas del «Doppelpass» se aportan dos euros al fondo para ello. Pero voy paso a paso y no se alargará hasta agosto», explicó en Sky poco antes de que acabara la temporada.
Sin embargo, seguir en la Bundesliga no está descartado: «No descartaría nada, pero hay opciones que prefiero más que otras. Tengo una o dos ideas, pero todo a su debido tiempo». En el pasado ya hubo rumores sobre el interés del SV Werder Bremen.
Se mencionó un regreso al Bayer Leverkusen tras los guiños del director general Fernando Carro, pero el director deportivo Simon Rolfes lo descartó: «Soy escéptico con las vueltas. En esa demarcación tenemos a Ibo Maza, un jugador fantástico con gran futuro, así que Julian no entra en nuestros planes», afirmó.
Ya se sabe que Brandt dejará el BVB el 30 de junio tras siete años y 307 partidos, en los que marcó 57 goles y dio 70 asistencias. Con los amarillos y negros solo ganó un título relevante: la Copa de Alemania 2021. Se quedó sin el gran título en la final de la Champions 2024 ante el Real Madrid y en la última jornada de la Bundesliga 2022/23.