El Fenerbahce de Estambul podría repatriar al defensa central surcoreano. Así lo asegura el experto Sercan Hamzaoğlu, quien afirma que ya hubo una reunión en la capital turca entre los representantes del jugador del FC Barcelona y los dirigentes del club.
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¡Al parecer, sus asesores ya estaban allí! Un club turco de primera división está interesado en la estrella defensiva del FC Bayern de Múnich
Kim jugó en el Fenerbaçe entre 2021 y 2022. Luego fichó por el Nápoles por unos 20 millones de euros y, tras ganar el Scudetto 2023, se marchó al Bayern Múnich por 50 millones.
En el campeón alemán ya no es titular indiscutible desde la llegada de Jonathan Tah: la temporada pasada formaba la pareja de centrales con Dayot Upamecano, pero ahora suele ver los partidos desde el banquillo.
Por eso, su salida en el próximo mercado no se descarta. El Bayern no pondría trabas si llegara una oferta adecuada, ya que se habla de una cláusula de unos 30 millones de euros.
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Al parecer, los principales clubes italianos también estarían interesados en Min-Jae Kim.
El central surcoreano de 29 años interesa a varios clubes italianos. La Juventus, con Luciano Spalletti —quien ya lo dirigió en el Nápoles—, lo tiene como prioridad para el próximo verano. También el AC Milan sigue sus pasos.
Fenerbahçe difícilmente podría competir con clubes de ese nivel. Deportivamente, fichar por la Süper Lig sería un paso atrás para Kim; solo el salario podría seducirle.
Su contrato con el Bayern vence en 2028, pero ya el pasado verano valoró marcharse si llegaba una oferta interesante; decidió quedarse para ver si mejoraba su rol con Vincent Kompany. Sin embargo, de momento no hay indicios de ello: en duelos clave, como el reciente de Champions contra el Real Madrid, Upamecano y Tah son los titulares en el centro de la defensa bávara.