Según un reportaje de Miguel Latigo Serrano en Onda Cero, el defensa alemán perdió los estribos en el vestuario durante un entrenamiento y se enfrentó al lateral Álvaro Carreras, a quien llegó a propinar una bofetada. Al parecer, fue el colofón de una serie de enfrentamientos entre ambos.

Según The Athletic, no sería la primera vez: días antes Rüdiger ya había discutido con otro compañero, cuya identidad no se ha desvelado. El central se disculpó y el viernes invitó al plantel y a sus familias a cenar.

No es el primer incidente: tras la vuelta de cuartos de la Champions ante el Bayern, Josip Stanisic criticó su actitud en el campo. Hace semanas, Diego Rico, defensa del Getafe, volvió a criticar la entrada “brutal y peligrosa” de Rüdiger, con la que, según él, «se pasó de la raya»: «Quería partirme la cara».

Estos episodios llegan en plena vigilancia del seleccionador alemán, Julian Nagelsmann, de cara al Mundial 2026.