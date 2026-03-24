Al parecer, Neymar pasó «casi 24 horas jugando al póquer online con apuestas altas» tras quedar descartado para el último partido del Santos por motivos de «gestión de la carga de trabajo»

La afición de Neymar por el póquer está bien documentada y se remonta a hace más de una década. Desde 2014, ha pasado de ser un jugador ocasional a convertirse en una figura destacada en el mundo del juego, llegando incluso a llamar a su perro «Poker» y a ejercer como embajador de marca de gran repercusión mediática para importantes plataformas. A pesar de su entusiasmo, esta afición se ha entremezclado con su vida profesional de formas controvertidas. En marzo de 2023, mientras se recuperaba de una lesión de tobillo en el PSG, perdió la famosa suma de 1 millón de euros en solo dos horas durante una retransmisión en directo. Más recientemente, en 2024, fue objeto de críticas por jugar al póquer online en su teléfono durante una fiesta para su hija Mavie.

La estrella del Santos ha confirmado que sí jugó en el torneo de póquer durante el fin de semana, y le dijo a LeoDias: «Por desgracia, estos últimos días, debido a la gestión de la carga de trabajo, no he podido jugar, así que he tenido este tiempo para hacer lo que más me gusta, que es jugar un poco al póquer, además del fútbol».