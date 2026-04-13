Eddie Howe criticó con claridad al internacional alemán Nick Woltemade tras dejarlo en el banquillo el pasado fin de semana, en la derrota 1-2 ante el Crystal Palace.
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Al parecer, el FC Bayern lo sigue de cerca: ¿se agrava la situación de Nick Woltemade en el Newcastle United?
«No alineo al equipo en función de los fichajes, sino de lo que veo», declaró Howe en Chronicle Live, refiriéndose a los pocos minutos que Woltemade había disputado contra los Eagles. Solo entró en los últimos minutos, poco después del empate de Jean-Philippe Mateta, reemplazando a William Osula y presenciando el gol de la victoria del Crystal en el descuento.
Su último gol en la Premier fue justo antes de Navidad, un doblete ante el Chelsea; desde entonces solo ha dado dos asistencias. Aun así, el jugador rechazó hablar de crisis.
“En el Newcastle ocupo una posición muy distinta a la de inicio de curso. Se me relaciona con los goles, pero no se puede comparar la media de un delantero con la de un centrocampista que actúa a 50, 60 o 70 metros del arco rival”, explicó al Süddeutsche Zeitung.
“Ahora soy un Nick Woltemade muy distinto al del inicio de la temporada”, añadió, aludiendo a su nueva posición más retrasada: “Debo ser valorado por cómo disputo los duelos y cubro espacios”. Parece que esto no convence a Howe: en los dos partidos de cuartos de final de la Champions contra el Barcelona (1-1 y 2-7), Woltemade ni siquiera salió del banquillo.
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Woltemade se queda cada vez más tiempo en el banquillo en el Newcastle: ¿se están barajando planes en el BVB y el FC Bayern?
La complicada situación del delantero de la selección alemana ha reactivado los rumores de traspaso sobre Woltemade. Se le vincula con el BVB, si Serhou Guirassy se marcha, y también con el FC Bayern.
El club más laureado de Alemania ya lo cortejó el verano pasado, pero se quedó sin él tras la millonaria oferta del Newcastle. Según ChaughtOffside, el club de la Säbener Straße vigila su situación en Inglaterra, pues la salida de Nicolas Jackson deja un vacío en la delantera, detrás de Harry Kane. Sin embargo, parece dudoso que Woltemade acepte un papel de suplente en la delantera, detrás de Kane, Jamal Musiala o Serge Gnabry. Además, su situación podría cambiar de forma repentina tras una posible dimisión de Howe.
Además, las prioridades de fichajes del FCB están en otros puestos: reforzar el lateral derecho y buscar un suplente para Luis Díaz en la izquierda. Aunque Woltemade no esté contento, parece poco probable que quiera marcharse tan pronto de Inglaterra, y los Magpies difícilmente aceptarán una venta anticipada tras la elevada inversión del verano pasado. Para ficharlo debería pagar mucho, y la nueva política de fichajes prioriza la prudencia económica.
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Nagelsmann critica a Eddie Howe por la posición de Woltemade
Tras su fichaje de 75 millones de euros el pasado verano procedente del VfB Stuttgart, Woltemade debutó con brillo en la Premier League y marcó cuatro goles en sus primeros cinco partidos. Desde entonces solo ha sumado seis tantos más con los Magpies, que están viviendo una temporada irregular.
Tras clasificarse para la Liga de Campeones la temporada pasada, el Newcastle se encuentra ahora en tierra de nadie, en el puesto 14 de la tabla, con 14 derrotas en 32 partidos. Sin embargo, con un buen sprint final y algo de suerte en la Copa de Europa, aún puede alcanzar la competición internacional.
Para Woltemade, de cara al Mundial, cerrar la temporada con minutos y goles sería un bálsamo. A finales de marzo recibió el apoyo del seleccionador Julian Nagelsmann, quien afirmó que su prioridad es reencauzar al jugador.
Al hacerlo, lanzó una pulla a su colega Howe y subrayó que, en la selección alemana, Woltemade seguramente no tendría que actuar tan atrás como lo hace en el club. «A menudo ha jugado muy retrasado y, cuando defiende como mediocentro, hay mucha distancia hasta la portería. Puedo prometer que con nosotros no estará a 80 metros de la portería», afirmó Nagelsmann antes de los amistosos contra Suiza y Ghana.
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Nagelsmann respalda a Woltemade y pone fin a la polémica en torno a Undav
El seleccionador cumplió su palabra: Woltemade jugó en ambos amistosos. En la victoria 4-3 ante Suiza entró en el 62’ por Kai Havertz, mientras Deniz Undav se quedó los 90 minutos en el banquillo. Contra Ghana (2-1) jugó 78’ como delantero centro y volvió a ser preferido sobre Undav, autor del gol de la victoria.
La decisión generó debate, pero Nagelsmann lo defendió, sobre todo tras el duelo con Suiza.
«Nick rinde muy bien con nosotros y en el Newcastle no lo tiene fácil. Tengo que elegir: ¿seguir confiando en un delantero de primer nivel en buena forma o dejar fuera a otro de igual nivel que ahora no está tan bien? Podemos preguntar a unos psicólogos qué opinan al respecto», defendió Nagelsmann su decisión, para luego arremeter contra esos mismos psicólogos. Seguramente dirían «lo contrario de lo que yo pienso»: «Es el pasatiempo de los psicólogos que no están en el cargo: les gusta afirmar siempre lo contrario de lo que dicen todos los entrenadores».
De cara al Mundial, recordó que el jugador de 1,98 metros y gran técnica aún puede ser clave: «Es aconsejable que Nick Woltemade recupere su ritmo con nosotros. En el Newcastle las cosas no van bien y Deniz, de todos modos, está en racha. Que haya jugado hoy o no no cambiará su confianza para esta semana».
Deniz Undav y Nick Woltemade: datos de rendimiento y estadísticas
Jugadores Partidos Goles Asistencias Nick Woltemade 49 11 5 Deniz Undav 40 23 13