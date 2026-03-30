Al Inter, tras Massolin, le gusta otro jugador del Modena: Daniel Tonoli, acuerdo con el Genoa y rivalidad con el Atalanta

El Inter vuelve a llamar a la puerta del Modena. Tras fichar al centrocampista francés Yanis Massolin por 3,5 millones de euros, los nerazzurri siguen con interés a otro jugador del Modena: Daniel Tonoli.





El defensa central, nacido en 2002, jugó en los equipos sub-18 y sub-19 del Inter desde enero de 2020 hasta junio de 2021, cuando fue entrenado por Cristian Chivu: «El recuerdo que tengo de él es el de un entrenador que sabe de fútbol al más alto nivel», declaró Tonoli en una entrevista a laGazzetta di Modena.



