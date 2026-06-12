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¿Al estilo de Zinedine Zidane? Por qué Rayan Cherki merece ser comparado con el mejor de todos los tiempos francés, según explica un ganador del Mundial, que destaca sus habilidades comunes y su capacidad para atraer al público
Una asistencia con rabona y dos trofeos: la primera temporada de Cherki en el Manchester City
Cherki, enigmático jugador de 22 años, irrumpió en la Premier League tras su fichaje de 34 millones de libras (46 millones de dólares) procedente del Lyon, efectivo en el Etihad Stadium durante el verano de 2025. Aunque no era el típico fichaje de Pep Guardiola, pronto se ganó la confianza del exigente técnico catalán.
En su primera temporada marcó 10 goles y dio 15 asistencias, una de ellas de rabona. Celebró la Carabao Cup y la FA Cup, y sorprendió con un improvisado malabar con el balón en la final de la primera en Wembley.
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Cherki juega con Francia junto a Mbappé, Dembélé y Olise
La cotización de Cherki no para de subir, tanto que la selección francesa ya busca cómo incluirlo en una delantera donde brillan Kylian Mbappé, del Real Madrid; Ousmane Dembélé, Balón de Oro; y Michael Olise, del Bayern de Múnich.
Pese a la abundancia de talento, Cherki demuestra que merece codearse con los mejores y no desentonará.
¿Cherki es del mismo molde que Zidane, el mejor de la historia de Francia?
Algunos dicen que Zidane ya está entre los mejores talentos. Lebeouf, también campeón del Mundial de 1998, dijo a GOAL —en una entrevista con talkSPORT Bet Online Slots— al comparar a Cherki: «Se parece un poco a Zizou; su habilidad a veces recuerda a Zinedine. Claro, también está Maradona y esos jugadores que saben cómo trabajar.
Me encantaba Hatem Ben Arfa y siempre hablo con él. En el Marsella, el París o el Newcastle era increíble, pero a veces olvidaba la táctica: pasaba el balón demasiado pronto o demasiado tarde.
Sin embargo, Rayan Cherki sí entiende la táctica; sabe cuándo escuchar la música del partido. El fútbol es como la música: hay que saber cuándo acelerar y cuándo ralentizar, y Cherki lo entiende.
Por eso se parece más a Zidane: Zizou sabía cuándo soltar el balón y cuándo retenerlo. Johan Cruyff, mi primera estrella, hacía lo mismo.
«Quien diga que Rayan Cherki no es un gran futbolista está loco. Él es la razón por la que pagas la entrada. No vas a ver a Frank Leboeuf defender y entrar al balón, vas a ver a Cherki hacer locuras con el balón que solo él puede hacer. Por eso amamos el fútbol: esos jugadores nos dan alegría».
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La era del City sin Guardiola comenzará tras el Mundial de 2026
Cherki hace sonreír a muchos en su club y en la selección, y aún puede mejorar. Es una amenaza para sus rivales, que buscan seguir los pasos de Zidane.
La próxima temporada habrá un nuevo entrenador en el club tras la marcha de Guardiola del Etihad, pero, de momento, Didier Deschamps busca sacar lo mejor de Cherki en la fase de clasificación para el Mundial de 2026, que arranca el 16 de junio contra Senegal.