Las «Gaviotas» vencieron 3-0 (1-0) a los «Blues» y subieron al sexto puesto. Ese lugar podría darles la Liga de Campeones si el Aston Villa, en semifinales, gana la Liga Europa.
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¡Al Chelsea no le pasaba esto desde hace más de 100 años! El Brighton agrava la crisis de los Blues y sueña con la Liga de Campeones
A cuatro jornadas del final, el Chelsea es séptimo, a dos puntos del Brighton. Para el equipo de Liam Rosenior fue la quinta derrota liguera consecutiva sin marcar, su peor racha desde 1912, «el año en que se hundió el Titanic», según la BBC.
Ferdi Kadioglu (3'), tras un córner de Pascal Groß, Jack Hinshelwood (56') y el suplente Danny Welbeck (90'+1) marcaron para el Brighton. El Chelsea reclamó un penalti por mano de Marc Cucurella (54'). No obstante, el contraataque del Brighton que acabó en el 2-0 también nació tras una mano de Yankuba Minteh.
- AFP
El Chelsea visita Brighton sin Cole Palmer y compañía.
Sin Reece James, Cole Palmer ni João Pedro, el Chelsea sufrió. Rosenior respondió con una defensa de cinco, pero su equipo mostró mucho miedo. A los 30 minutos, el Brighton dominaba 7-0 en tiros a puerta y 15-1 en jugadas en el área rival.
Hürzeler prolongó su racha: sigue invicto en diez duelos ante técnicos ingleses; solo Luiz Felipe Scolari, exseleccionador de Brasil y campeón del mundo, tuvo una mejor (once partidos con el Chelsea).
Los últimos cinco partidos de liga del Chelsea FC
Fecha
Partido
Resultado
14 de marzo
Chelsea vs. Newcastle
0-1
21 de marzo
Everton vs. Chelsea
3-0
12 de abril
Chelsea vs. Manchester City
0-3
18 de abril
Chelsea vs. Manchester United
0-1
21 de abril
Brighton vs. Chelsea
3-0