Goal.com
En directo
+18 | Contenido comercial | Se aplican términos y condiciones | Juega responsablemente | Principios editoriales
Yassine Bounoukooora

Traducido por

Al-Asad Bono: una trayectoria que le permite medirse con los grandes... y una sacudida que inquieta a los marroquíes y a los dirigentes

FEATURES
Y. Bounou
Brazil vs Morocco
Brazil
Morocco
World Cup
Al Hilal vs Al-Taawoun
Al Hilal
Al-Taawoun
1ª División
Al-Sadd vs Al Hilal
Al-Sadd
AFC Liga de Campeones
Al Hilal vs Al Kholood
Al Kholood
Senegal vs Morocco
Senegal
Copa Africana de Naciones
Marruecos
Brasil
EE. UU.
Arabia Saudita
Catar
Senegal

El veterano portero llega a su partido número 35

El 5 de abril de 2026 se celebra el cumpleaños de un portero convertido en icono, cuyo nombre figura con letras de oro en los anales de la gloria: es el 35.º cumpleaños de Yassine Bounou.

35 años que han constituido una trayectoria ascendente excepcional, que comenzó en los campos marroquíes, tocó las costas de Europa con el Sevilla, antes de completarse en el mundo del estrellato árabe con el Al-Hilal, y escribió con Marruecos un capítulo inolvidable en la historia del fútbol mundial.

  • Del Wydad a Europa

    Bono comenzó su carrera en el Wydad de Casablanca, donde se familiarizó desde muy pronto con la lucha por los títulos nacionales y continentales, antes de dar el salto a Europa pasando por el Atlético de Madrid, el Zaragoza y el Girona.

    En la Liga española se consolidó como uno de los porteros más destacados con el Girona, antes de fichar por el Sevilla y escribir una de las historias más exitosas de los árabes en Europa, coronándose dos veces campeón de la Europa League y logrando cifras impresionantes que le valieron el Premio Zamora al mejor portero de la Liga en la temporada 2021-2022.

    Con el Sevilla, Bono se consagró como un portero de los grandes partidos, brillando en las citas europeas y derrotando a los gigantes del continente, lo que le abrió las puertas a los galardones individuales como uno de los mejores porteros del mundo en numerosas encuestas, y consolidó su imagen de portero tranquilo, mentalmente fuerte y hábil en el manejo de balones aéreos y penaltis.

    • Anuncios

  • Forjando la gloria con los Leones del Atlas

    El verdadero salto a la fama de Bono en la escena internacional se produjo en el Mundial de 2022 de Catar, donde desempeñó un papel fundamental en el histórico pase de Marruecos a semifinales, algo inédito en la historia de los países árabes y africanos.

    Sus paradas decisivas, especialmente en la tanda de penaltis contra España, lo convirtieron en un héroe nacional en Marruecos y en un símbolo de una generación que escribió una de las historias más maravillosas del Mundial moderno, además de mantener la mayor cantidad de porterías a cero del torneo.

    Este Mundial no solo le otorgó a Bono la gloria popular, sino que también inscribió su nombre en el debate sobre los mejores porteros de esa época, y llevó a las aficiones árabes a verlo como una nueva encarnación de las leyendas de la portería de la región, pero con un estilo europeo y una modernidad táctica.

  • Copa Africana de Naciones 2025... Brilla en el «León»

    Bono volvió a enarbolar la bandera de su país en la Copa Africana de Naciones 2025, celebrada en Marruecos, donde cuajó un torneo casi perfecto y llevó a los «Leones del Atlas» hasta la final.

    El veterano guardameta coronó su esfuerzo con el premio al mejor portero del torneo, tras haber sido un auténtico muro en el camino hacia la final, y brilló especialmente en la semifinal contra Nigeria en la tanda de penaltis, sumando así a su palmarés un prestigioso título individual continental.

    Posteriormente llegó la buena noticia de que se aceptó la apelación de Marruecos yde que su país fue proclamado campeón continental por decisión de la CAF, una resolución contra la que Senegal anunció que apelaría ante el Tribunal Arbitral del Deporte. Sea cual sea el resultado de la disputa, no borrará el brillante papel de Bono en la competición, lo que ha consolidado su estatus como el mejor portero árabe en la actualidad.

  • Estación Al-Hilal... Un nuevo y glorioso capítulo

    Su decisión de fichar por el Al-Hilal en el verano de 2023 fue un paso calculado para combinar el éxito europeo con una presencia destacada en el mundo árabe, en un club que cuenta con un ambicioso proyecto basado en competir en todos los campeonatos locales, continentales y mundiales.

    Con el Al-Hilal, Bono siguió ofreciendo su mejor versión, siendo decisivo en numerosas ocasiones, entre las que destaca la Copa Mundial de Clubes de 2025, cuando detuvo un penalti ante el Real Madrid en el tiempo de descuento y contribuyó a una victoria histórica sobre el Manchester City en los octavos de final gracias a una serie de paradas espectaculares.

    Estas actuaciones le valieron un amplio reconocimiento en los medios de comunicación internacionales y árabes, y llevaron a muchos a afirmar que es uno de los mejores porteros del mundo en la actualidad, y no solo en el continente africano o el mundo árabe.

  • Comparación entre los grandes: Bono, entre Al-Hadari y Al-Zaki

    Cualquier conversación sobre los mejores porteros árabes sacará necesariamente a relucir nombres como los de Essam El-Hadary y Bado El-Zaki, ya que ambos son figuras emblemáticas en la historia del fútbol árabe y africano.

    El Hadary, «el Gran Muro», combinó una carrera excepcional con récords históricos, entre los que destacan cuatro títulos de la Copa Africana de Naciones con la selección de Egipto, además de ser el portero de más edad en disputar un partido en la historia de la Copa del Mundo, sin olvidar su enorme palmarés con el Al Ahly, tanto a nivel continental como nacional.

    En cuanto a Badou Zaki, se le considera desde hace décadas el mejor portero de la historia de Marruecos, tras convertirse en el primer guardameta árabe y el segundo africano en ganar el premio al mejor jugador de África (en 1986), además de liderar a Marruecos en la épica aventura del Mundial de México y dejar una huella imborrable con el Wydad y la selección.

    En los últimos años, el nombre de Bono ha entrado con fuerza en este debate, ya que algunos expertos consideran que se ha convertido en el portero más importante de la historia del fútbol marroquí por sus logros en Europa, el Mundial y África, mientras que otros opinan que aún no ha superado el legado de El Zaki, aunque al menos se ha situado a su altura en la primera fila.

    Lo llamativo es que la polémica ha llegado a los propios guardametas, ya que Essam El-Hadary salió recientemente a afirmar en un mensaje público que considera a Bono, junto a Mohamed El-Shenawy, el mejor portero árabe y africano en la actualidad, en un claro reconocimiento de la posición del guardameta marroquí en la cima de la pirámide.

  • ¿Una fluctuación preocupante o una etapa normal?

    A pesar de este brillante historial, Bono ha atravesado en las últimas semanas una notable racha de altibajos con el Al-Hilal, tras haber encajado goles y haber sido objeto de críticas por su línea defensiva a raíz de unos tropiezos que han afectado a la lucha por el título de la Liga Saudí.

    El último empate ante el Al-Taawoun, en el que el Al-Hilal encajó dos goles a partir de centros y remates de cabeza, abrió la puerta a las críticas tanto hacia el portero como hacia la defensa, en medio de comentarios sobre las dificultades del equipo ante el juego aéreo y la incapacidad del sistema defensivo para proteger el área como es debido.

    Algunos análisis han atribuido a Bono parte de la responsabilidad de los goles, tanto por su posicionamiento como por su salida a por el balón, mientras que otros han señalado que el problema fundamental radica en el mal posicionamiento defensivo y en la repetición de errores colectivos, más que en un fallo individual del portero.

    A esto se suma que Bono sufrió durante algunas fases de la temporada lesiones musculares en el hombro y el muslo que le mantuvieron alejado de algunos partidos, lo que siempre sitúa a cualquier portero de primer nivel en una fase de «recuperación del ritmo» que puede ir acompañada de cierta inestabilidad natural.

  • ¿Se verá afectada la selección marroquí antes del partido contra Brasil?

    La preocupación de la afición no se limita al Al-Hilal, sino que se extiende a la selección marroquí, que se prepara para disputar el Mundial de 2026 en un grupo difícil en el que figuran Brasil, Escocia y Haití, con un debut de infarto frente a la «Seleção» en su primer partido.

    Es natural que los marroquíes se pregunten: ¿puede extenderse el periodo de inestabilidad con su club a la selección y afectar a la confianza del portero titular antes del torneo más importante?

    Es probable que la respuesta se incline más hacia el optimismo que hacia la preocupación, ya que Bono ha demostrado a lo largo de los años que es un portero que sabe separar lo que ocurre en su club de su rendimiento con la selección; de hecho, a menudo ha elevado su nivel con los «Leones del Atlas» en los momentos más difíciles, como ocurrió en el último Mundial y en la última Copa Africana de Naciones.

    Además, el hecho de que la selección cuente con una de las defensas más sólidas de África, con gran experiencia en la mayoría de los componentes de la zaga, proporciona a Bono un entorno más estable, en comparación con lo que vive a veces con el Al-Hilal, cuando se repiten los errores defensivos ante los centros.

  • ¿Me preocupa el tiempo?

    En lo que respecta al Al-Hilal, la afición es consciente de que un portero de la talla de Bono puede pasar por momentos de irregularidad, tal y como les ocurre a los grandes guardametas europeos, y que el veredicto definitivo no se basa en unas pocas semanas, sino en el rendimiento a lo largo de las temporadas.

    Las estadísticas de la temporada siguen situándolo entre los porteros más influyentes de la liga, en cuanto a porcentaje de paradas y número de porterías a cero, y sus grandes partidos en la Liga de Campeones de Asia y la Copa Mundial de Clubes siguen presentes en la memoria de la afición, lo que hace que la confianza en él se mantenga, aunque con algo de preocupación momentánea.

    Lo más probable es que Bono recupere su brillantez con el Al-Hilal en cuanto se solucione el problema defensivo colectivo y recupere su plena forma física, sobre todo porque su carácter tranquilo y su gran experiencia lo convierten en el tipo de portero que destaca más en el campo que en los medios de comunicación.

  • Un momento de conmoción

    Yassine Bounou es hoy un portero árabe y marroquí legendario en toda la extensión de la palabra; ha combinado el éxito europeo con el Sevilla, las hazañas en Mundiales y competiciones continentales con Marruecos, y una gran experiencia árabe con el Al-Hilal.

    La actual irregularidad es preocupante porque llega justo antes del Mundial y en un momento delicado de la temporada del Al-Hilal, pero, hasta ahora, parece más bien un «bache normal» en la carrera de un gran portero, y no el inicio de un declive o una caída definitiva en su nivel.

    La trayectoria de Bono, su personalidad y lo que ha aportado hasta ahora son factores que apuntan a que «el León» es capaz de volver más feroz que nunca para proteger la guarida de los «Leones del Atlas» y los «líderes» del Al-Hilal, y de seguir persiguiendo a los grandes en el palmarés de los porteros árabes.

  • Lee también:

    De los ánimos de los egipcios a Marruecos en Catar al lanzamiento de botellas en El Cairo... ¿Cómo empezamos y cómo hemos acabado? De
     Marruecos a Yeda... ¿Ha llegado el momento de pasar el testigo, Salah
    ? Tras el comunicado del Tribunal Deportivo... Fecha de la sentencia en el caso de la final africana